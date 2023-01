Review | The Last of Us episodio 2: estas son las más grandes diferencias entre el videojuego y la serie de HBO

Imagen: HBO | Infected, el segundo episodio de The Last of Us en HBO, guarda algunas diferencias muy interesantes con relación al videojuego original.

Con el estreno del segundo episodio de The Last of Us HBO hemos esperado un par de días prudentes para darles tiempo de ver el episodio y poder hablar libremente sobre algunos detalles muy interesantes.

El capítulo hizo historia al registrar cifras de audiencia récord, demostrando que la popularidad de esta producción solo ha aumentado con el paso de los días.

El episodio es excepcional y mantiene las expectativas al límite. Ahora abordamos las principales distinciones entre el juego y la serie para dimensionar mejor la labor de adaptación.

Las diferencias principales entre el videojuego y el episodio 2 de The Last of Us

ALERTA SPOILER: A partir de aquí abordaremos detalles tanto del juego como del segundo episodio de la serie. Recomendamos su lectura bajo decisión propia si ya se ha visto alguno de ambos elementos.

El origen de la pandemia por Cordyceps

En el juego nunca hay una explicación clara sobre el origen de este apocalipsis. Pero quienes gustan de explorar cada rincón y colectar documentos saben que en algún punto se habla de que el origen de todo habría sido en algún sitio de Sudamérica.

Acá en la serie de HBO tenemos una historia de origen de la crisis mucho más clara, situando todo en Yakarta, concretamente en una fábrica de harina. Lo que igual conecta con algunos guiños vistos en el primer capítulo.

Ya no hay esporas

Aquí en el segundo episodio confirmamos que las esporas, tan predominantes en el juego, aquí parecen haber sido eliminadas, para en su lugar optar por zarcillos con forma de tentáculos como medio principal de transmisión.

The Last of Us cuenta con un podcast oficial donde se revelan datos muy interesantes sobre el proceso de concepción y filmación de cada capítulo.

Ahí tanto Craig Mazin como Neil Druckman parecen dejar entrever que las esporas sí podrían aparecer pero mucho más adelante en un contexto más tenso.

El museo y el destino de Tess

En el juego originalmente Tess es mordida por una embestida masiva de runners mientras Joel está separado de ella. Acá en el juego es un Clicker quien la muerde mientras están juntos los tres.

Se plantea igual esta dinámica interconectada de colmena entre los infectados y FEDRA está ausente en el desafortunado encuentro con el cuerpo de las Luciérnagas que recogerían a Ellie.

Al final el sacrificio de Tess se muestra de una manera muy distinta pero mucho más dramática. Le pide a Joel que lleve a Ellie con Bill y Frank en vez de con Tommy, como sucede en el juego.