X-Men: Karely Ruiz enciende las redes sociales con este sorprendente cosplay en body paint de Mystique

Mystique es uno de los pocos personajes del universo de los cómics y animé, al que hay que interpretar sí o sí a través del body paint. Cada cosplayer que hace la interpretación de esta integrante de los X-Men deja sin aliento a los fanáticos y seguidores. Lo de Karely Ruiz no ha sido la excepción, ya que ha provocado toda una revolución en las redes sociales.

Los X-Men se integrarán al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Ya tuvimos un primer vistazo de Charles Xavier en Doctor Strange in the Multiverse of Madness que nos dejó a todos sin palabras. Y ahora esperamos noticias del lanzamiento de un filme de este grupo extraordinario de seres.

Mystique, parte importantísima de esta agrupación, seguramente será uno de los personajes que Marvel Studios va a considerar. Sin embargo, es muy poco probable que aparezca de la forma en la que la representa Karely Ruiz en su cosplay.

Karely Ruiz y su inédita Mystique

De acuerdo con lo que reseña Terra, este cosplay de Karely Ruiz fue para su cuenta de OnlyFans y no aparece en su Instagram oficial. No obstante, es claro y notorio que se trata de la modelo mexicana.

El cosplay es fiel en casi todos los sentidos del personaje. Lo único en lo que le erraron fue en la pintura azul que debería cubrir su rostro. Pero es entendible que decidieron no hacerlo para resaltar la fama de esta influencer.

De igual forma respetaron el color de los ojos amarillos de Mystique (Raven Darkhölme) para darle más credibilidad al personaje de Marvel.