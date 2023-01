Evangelion recibe un inspirador tributo cosplay en body paint con Rei Ayanami

Neon Genesis Evangelion es una de las franquicias más populares e importantes de las últimas décadas para el mundo del manga y el animé japonés. Destacando siempre el personaje de Rei Ayanami como uno de los más queridos y ahora les compartimos un sensacional tributo cosplay con body paint.

A lo largo de décadas fuimos testigos del milagro y acrobacia que logró Hideaki Anno y su equipo para crear esta historia condensada originalmente en 26 episodios, que fueron expandiendo su mitología con un manga paralelo, un par de películas y luego muchos productos más.

Las líneas de tiempo y universos de Evangelion son tantos que es extremadamente factible perderse o confundirse. Durante la pandemia tuvimos la suerte de presenciar el (aparente) cierre definitivo de la historia con el estreno de la espectacular cinta de Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time.

En su momento hablamos a detalle sobre la experiencia de acompañar esta historia a lo largo de un cuarto de siglo para presenciar este desenlace altamente simbólico para una generación entera de otakus.

Y siempre, desde el inicio, una comunidad que se ha distinguido por compartir y manifestar su cariño hacia esta franquicia son los artistas del cosplay, quienes jamás han dudado en recrear a los principales personajes con alto grado de impacto visual. Como el caso que les compartimos hoy.

Evangelion: Rei Ayanami luce espectacular en este cosplay con body paint

El ilustrador y mangaka Yoshiyuki Sadamoto es una pieza vital para el éxito de Evangelion. Su diseño de personajes es ya, a estas alturas, algo legendario y es un hecho que gracias al estilo de su trazo se ha abierto un amplio rango de posibilidades para la creación de tributos en cosplay.

Una de las personas que mejor ha sabido explotar ese terreno es la actriz, artista y diseñadora de modas Lovina Yavari. Una celebridad relativa para el mundo del cosplay y la comunidad geek occidental. Ya que ha actuado en producciones reconocidas como Shazam! o The Boys.

Aunque en realidad la mayoría de su fandom proviene de la comunidad aficionada al cosplay, en especial del de body paint, siendo un perfecto ejemplo esta sesión en honor a Evengelion y Rei Ayanami utilizando su plugsuit:

“Siempre me llaman cosplayer 😭 No me considero una en lo absoluto. Soy más un modelo de moda con influencias de anime y ciencia ficción. Dicho esto, aquí está uno de los pocos cosplays que he hecho.”

Es necesario ver la descripción y los créditos para constatar que se trata de un trabajo de body paint. Su calidad es tan elevada que aparenta tratarse efectivamente de una prenda a la medida.