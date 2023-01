The Last of Us: Qué es el Cordyceps, el hongo que arrasó con el mundo en el videojuego y que existe en la vida real

The Last of Us

La serie live-action de The Last of Us se estrenó este domingo 15 de enero en HBO Max, colapsando la plataforma y congregando a gamers con un elevadísimo hype por el programa, que incluye en su argumento la trama sobre el Cordyceps, el hongo parásito que arrasó con el mundo en el videojuego.

Muchos no lo saben, pero este hongo existe en la vida real, no fue un invento de Naughty Dog, la desarrolladora del juego. En la Tierra, como explica un informe publicado en el sitio web de 3D Juegos, el Cordyceps es capaz de infectar a pequeños insectos a través de sus esporas, lo que le permite tomar el control del cuerpo de su huésped.

El reporte añade el ejemplo de una hormiga. El hongo va reemplazando los tejidos del pequeño insecto por los propios del Cordyceps, que se puede desarrollar dentro de estas especies y tomando el control de las mismas con el objetivo de propagar sus esporas.

Además, cuando el hongo se desarrolla en los insectos, comienza a emerger un tallo en la cabeza de los huéspedes, lo que terminó por inspirar a los infectados de The Last of Us, especialmente a los Chasqueadores.

Una hormiga bajo el control del Cordyceps

¿Se puede contagiar un humano en la vida real con el Cordyceps?

En la vida real, las esporas del Cordyceps solo son fatales para los insectos, pero sí existe la posibilidad de que un humano se contagie, sin las consecuencias del videojuego y en casos especiales.

En The Last of Us, el virus mutó para afechar a las personas. En el argumento, el parásito no llegó a un humano, sino que se propagó a través de cultuvos de maíz desde Sudamérica, por lo que los priemros contagiados se registraron a través de los alimentos.

El primer episodio de la serie de The Last of Us ya está disponible en HBO Max. El actor chileno Pedro Pascal es el protagonista, interpretando a Joel.