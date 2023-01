Médico ecuatoriana enciende las redes con este sexy cosplay de One Piece en la playa

One Piece es uno de los animé más populares en Estados Unidos. (Captura)

One Piece, el mar y las olas tienen una relación especial. Las aventuras de este exitoso animé se desarrollan en gran parte encima de una embarcación que recorre los océanos. Por lo tanto, un cosplay en la playa de esta serie es más que oportuno.

Sin embargo, lo que no es muy similar a la serie es que la cosplayer realice una versión femenina de Monkey D. Luffy en traje de baño. Pero bueno, en sus comentarios todavía no ha saltado la primera queja, ya que además de encender las redes sociales con su look, emula cada detalle del personaje.

Hablemos un poco del animé. One Piece tranquilamente se sienta en la mesa de los más grandes animés de la historia. Su amplio repertorio de fans repartidos por el mundo lo demuestran en las redes sociales y en Internet en general.

El manga creado por Eiichirō Oda, convertido en serie animada, ocupa uno de los sitiales de honor en el olimpo de las sagas que nos llegan desde el lejano oriente. Y por esto es que vemos cosplays como el que le vamos a mostrar en esta reseña.

La mayoría de los posteos del fan service son referenciales a Mokeny D. Luffy. También los hay del resto de la banda que conforma el aventurero equipo de One Piece, pero la nadie le gana en popularidad al protagonista.

La serie de Oda apunta a instalarse con mayor llegada en los fanáticos con un live action del cuál se conocen ya algunos detalles. Pero el más importante de todo lo que se sabe es que ya se encuentra en producción.

Una médico ecuatoriana en la playa hace de Monkey D. Luffy

Esta cosplayer llamada Chexama es muy conocida en el mundo de la cultura geek, debido a que combina su trabajo como médico cirujano con las diferentes interpretaciones que hace.

Es tan fanática del animé, como cualquier persona de bien y además tiene el talento de realizar cosplay. En su feed encontramos cualquier cantidad de personaje, pero hoy nos quedamos con el de One Piece, en traje de baño en las Islas Galápagos de Ecuador.