Pedro Pascal confiesa que jugaba The Last Of Us mientras preparaba su papel de Joel, pero por un curioso motivo lo tuvo que dejar

The Last Of Us se estrenará en HBO para el 2023. (HBO)

Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie protagonizan una de las producciones más esperadas por la comunidad gamer en los últimos años, The Last Of Us. Serán, en principio, nueve episodios con promedios de duración de una hora, que se transmitirán por HBO y HBO Max.

El estreno está a la vuelta de la esquina. Ya este domingo 15 de enero estarán disponibles en la plataforma de streaming de HBO, por lo tanto, los interpretes de la esperada producción realizan declaraciones para que los fanáticos vayan calentando los motores y se comiencen a meter de lleno en la serie.

Pedro Pascal y Bella Ramsey hablaron en exclusiva para el portal de Bio Bio Chile. Entre otras cosas, el actor reconocido por sus papeles en Game Of Thrones, Narcos y The Mandalorian contó que, en su preparación para interpretar a Joel, decidió prender una consola de la Sony PlayStation y dedicar algunas partidas.

Pero lo curioso del asunto es que, sin durar mucho con el mando en sus manos, lo tuvo que soltar y dedicarse a leer los guiones y seguir su preparación desde la parte actoral.

¿Por qué Pedro Pascal dejó de jugar The Last Of Us?

De acuerdo con lo que cuentan ambos interpretes en la charla con los colegas de Bio Bio Chile, la producción les pidió que no lo jugaran. Principalmente para que no sufrieran spoilers y no compararan las cosas que fueran a ser diferentes en la serie.

No obstante, ambos confiesan que lo jugaron “secretamente” y se dieron cuenta que no tienen las habilidades de un gamer, a pesar de iniciarlo en el modo más fácil.

“Intenté jugar el juego y al final dejé a mi sobrino a cargo, que jugara con más éxito que yo y dejé que la historia se revelara por sí misma. Para mí fue un componente esencial para, básicamente, recabar la mayor información posible para agregar a lo que ya estaba en las páginas de estos guiones maravillosos”, destacó el oriundo de Santiago de Chile.

En el caso de Bella pasó algo similar, no tenía la habilidad para los videojuegos, pero comprendió la popularidad que tiene el desarrollo de Naugthy Dog y por lo tanto estableció una conexión especial con la historia.