Dragon Ball Super: Freezer confiesa cuáles son los dos únicos personajes a los que les tiene pavor

20. El pasado no perdona: si dejaron un proceso que no se cerró en su pasado, este vendrá por ustedes y con más fuerza. O vean a Freezer. Foto: vía Toei

Los recientes eventos de Dragon Ball Super han confirmado que Freezer es el villano más poderoso que tiene la franquicia desarrollada por Akira Toriyama. El Emperador del Universo alcanzó una nueva transformación que lo pone muy por encima, en principio, de Goku y Vegeta.

Sin embargo, eso no quiere decir que Freezer no sienta temor por algún contrario o rival. El haber sido derrotado en un par de oportunidades fue un mensaje para el conquistamundos de que no es un guerrero invencible.

De igual forma, los guerreros por los que ha sido derrotado (Goku y Vegeta) no son a los que Freezer teme. De hecho, por este par de saiyajines siente un gran rencor; una sed de venganza.

Freezer tiene el sueño de conquistar el Universo completo y para lograrlo pensó por mucho tiempo que necesitaba la vida eterna. Es por ello que buscaba desesperado las esferas del dragón. No obstante, con el paso de los años comprendió que ese no era el camino y decidió seguir los consejos de su padre, el King Cold, de ponerse a entrenar.

Dos personajes con los que Freezer nunca se debe meter

En este sentido de seguir consejos de su padre, durante los primeros arcos de Dragon Ball Super, precisamente en su resurrección, Freezer menciona que el King Cold le advirtió de dos personajes con quienes nunca debía meterse.

Según reseña Alfa Beta Juega, son este par de villanos a los que el Emperador del Universo supuestamente les tiene miedo.

Uno es muy obvio. Se trata de Bills, Dios de la Destrucción. Por mucha fuerza que se obtenga, el representante del mal en el Universo 7 es demasiado poderoso y prácticamente inalcanzable; aunque con su última transformación no está tan clara la superioridad de la deidad.

El otro, aunque cause sorpresa, es Majin Buu. Cold sabía de la existencia de este despiadado villano y por lo tanto, le aconsejó a su hijo que jamás tomase represalias contra él.