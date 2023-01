Caballeros del Zodiaco: Masami Kurumada tenía una idea distinta al final de la historia, aquí habla sobre ella

Caballeros del Zodiaco conquistó el corazón de miles, millones quizás, de seguidores en Latinoamérica. La historia de Seiya y sus compañeros, escrita por el legendario mangaka Masami Kurumada, nos mantuvo pegados a los televisores desde finales de los 80 hasta mediados de los 90.

Pero hay algo que no le gustó a Kurumada, aunque los fanáticos de Caballeros de Zodiaco no lo notaran. ¿Qué seguiría al final de La Saga de Hades en el manga?

El proyecto de La Saga del Cielo que nunca vio luz Vía Jorge de Pegaso (RPP)

Luego de derrotar a Poseidón y Hades, el final que muchos pensaban que vendría era con la presencia de Zeus, el dios principal de la mitología griega. Esta sería parte de La Saga del Cielo.

Sin embargo, nunca se dio la batalla definitiva.

Pero Kurumada tenía una idea para ella.

¿Por qué nunca se dio La Saga del Cielo en Los Caballeros del Zodiaco? Responde Kurumada

El mangaka concedió una entrevista al programa de animé francés Club Dorotée, en octubre de 1990. Esta fue recordada por el canal RPP, y según ella, el maestro había todo el interés en desarrollar La Saga del Cielo, o de Zeus.

La idea consistía en que Poseidón se uniera a Hades para enfrentar a Athena, que sería ayudada por Zeus.

¿Qué ocurrió entonces? Kurumada lo develó en dos entrevistas a principios de la década del 2000.

A la revista Men’s Walker dijo: “(Saint Seiya) mantuvo esa popularidad por un período considerable de tiempo, pero sentí que estaba perdiendo todas las energías que tenía con el Hades-Hen, y le pedí a (la editorial) Shueisha que me dejase terminar de escribir Saint Seiya en algo más de diez semanas”.

Luego expresó a la revista Anime Land: “Saint Seiya fue un manga muy, muy exigente para mí. Diseñar cada día personajes con sus armaduras más y más complejas me dejaba completamente sin energías. Me detuve después de Hades porque ya no podía seguir más”.

“Ya no podía seguir más”. El cansancio venció al maestro Kurumada.

¿Llegará en algún momento, décadas después, La Saga del Cielo?