Spider-Man de James Cameron con Leonardo DiCaprio es posible gracias a video Deep Fake con Inteligencia Artificial

James Cameron se encuentra en vías de convertirse nuevamente en rey de la taquilla y el mundo con el estreno de Avatar: The Way of Water. Tal vez por ello la comunidad ha resucitado el tema de su fallida versión de Spider-Man protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Muchos no lo tienen presente, pero en hace ya algún tiempo, sobre la década de los 90, el creador de Terminator tenía muchos proyectos activos, convertido ya en uno de los más grandes directores sobre el planeta.

Entre esas muchas posibilidades para su siguiente producción estaba una adaptación del legendario cómic de Marvel, en donde veríamos su versión del trepamuros.

Esta cinta, por lo que se sabe hasta ahora, tendría una vena similar en su espíritu a lo que vimos en T2: Judgement Day. Con un tono oscuro, crudo, visceral y muy violento.

Al final esta película de Spider-Man podría ser más pariente de Robocop 2 que de que lo que terminamos viendo en las salas de cine cuando Sam Raimi dirigió el proyecto.

Dicha cinta protagonizada finalmente por Tobey Maguire se ha convertido en un clásico amado por todos. Pero eso no ha evitado que nos preguntemos cómo hubiera lucida el filme si hubiera sido dirigido por James Cameron.

Ahora el poder de los videos Deep Fake y el uso de sistema de Inteligencia Artificial (IA) nos dan una idea muy clara de cómo hubiera sido. Para bien y para mal.

Spider-Man de James Cameron hubiera lucido así con Leonardo DiCaprio

El canal de YouTube DesiFakes publicó hace poco más de un año un video Deep Fake, especialidad del sitio, en donde lograban usar una IA para insertar el rostro del joven Leonardo DiCaprio de los 90 en la cinta de Spider-Man: Homecoming.

Como suele suceder en estos casos, por fortuna, el resultado no es perfecto y es posible distinguir que se trata de un montaje digital. Pero de igual manera el clip nos da una idea firme de cómo hubiera lucido el actor ganador del Premio Óscar en ese traje:

Cabe recalcar que el diseño del personaje y la estética general planteada por James Cameron en la etapa de preproducción en realidad iba más armonizada con el estilo de trazos del personaje durante la década de los 80.

Por lo que este video en sentido estricto nos ilustra cómo luciría Leonardo DiCaprio en escenas relativas al personaje.

Pero estamos seguros que es sólo cuestión de tiempo para que comiencen a surgir ilustraciones creadas por otras IA mucho más robustas y complejas.