MCU es criticado por James Cameron: dice que las películas de Marvel y DC son inmaduras y parecen de colegiales

James Cameron - Imagen: The Direct | James Cameron, director de Avatar y Terminator, se lanza contra el MCU de Marvel y DC Comics. Dice que sus películas parecen de colegiales por inmaduras.

Nos guste o no James Cameron, director de Avatar, Titanic, Terminator y un amplio etcétera, puede ser considerado como una leyenda viviente de Hollywood. Por lo cual su opinión sobre cintas tan populares como las que componen el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y el Universo Extendido de DC Comics (DCEU) nos resulta más que relevante.

Desafortunadamente resulta que el director no es un particular entusiasta de estos filmes, por el contrario, acaba de manifestar su opinión honesta sobre estas producciones y no resulta positiva. Por el contrario, más de algún lector podría considerar que las atacado directamente.

Es cierto que el MCU no se encuentra precisamente en su mejor momento y el DCEU ha tenido una trayectoria tan irregular que seguramente habrá libros e investigaciones en el futuro documentando todos los tropiezos, escándalos y errores.

De modo que sólo era cuestión de tiempo para que algún cineasta reconocido señalara el elefante en la habitación.

Y el turno le ha tocado a James Cameron, quien, curiosamente está por estrenar una cinta, Avatar: The Way of Water, que competirá directamente por conquistar la audiencia que suele ver estas cintas de superhéroes.

James Cameron va a la yugular contra Marvel y DC: sus películas son unidimensionales

En entrevista con Variety, el cineasta lanzó unas fuertes declaraciones sobre las franquicias que componen al MCU y el DCEU. Particularmente por el modo en el que relatan las relaciones y lazos afectivos o de familia entre los personajes.

Ya que por lo general son retratados de manera muy endeble, no se profundiza en ellos, no tienen consecuencias serias para los personajes y por lo tanto todo se sentiría unidimensional:

“Cuando veo todas esas películas grandes y espectaculares, me refiero a las de Marvel y DC, no importa lo mayores que sean sus personajes, todos actúan como si estuvieran en el colegio.

¿Las cosas que realmente nos ponen los pies en el suelo y nos dan poder, amor y un propósito? Esos personajes no lo experimentan, y creo que esa no es la manera correcta de hacer películas.

Como padre de cinco hijos digo ‘¿qué pasa cuando todos esos personajes maduran y se dan cuenta de que tienen otra responsabilidad más allá de su supervivencia?’”

Cabe recalcar que en el caso de Avatar: The Way of Water, su nueva cinta, la trama se ubica 15 años después de la cinta original y al parecer estos detalles criticados serán de gran peso en su película.