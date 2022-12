¿Realmente Henry Cavill será Reed Richards? Esto es todo lo que se sabe de Los 4 Fantásticos

En una especie de efecto cadena, Henry Cavill se quedó sin sus dos trabajos principales en un breve periodo de tiempo. El actor norteamericano ya no será Geralt de Rivia en The Witcher y tampoco estará en la interpretación de Clark Kent (Superman), en el universo extendido de DC.

Lo que pasó con The Witcher fue fin de ciclo; una decisión del mismo actor. Pero lo de Superman sí cayó por sorpresa, ya que todos esperábamos verlo regresar al papel en la nueva etapa que comienza a dirigir James Gunn.

Aprovechando estos dos goles, a algún chistoso se le ocurrió deslizar que Kevin Feige había confirmado a Henry Cavill como el próximo Reed Richards, en Los 4 Fantásticos, filme que se estrenará en un par de años en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Nada más falso que eso. Se trata de una broma relacionada al Día de los Inocentes, que se celebró el miércoles 28 de noviembre.

Sin embargo, aprovechemos para desarrollar lo que se sabe de la introducción de The Thing, Sue Storm, Human Torch y Mr. Fantastic al UCM de Marvel Studios, ya que incluso sin haberse comenzado a grabar, el largometraje ha sufrido varios cambios.

¿Qué sabemos de Los 4 Fantásticos del UCM?

Uno de los primeros cambios que sufrió fue el de la fecha. En primer lugar, la pandemia del covid-19 hizo que se moviera hacia noviembre del 2024. Y ahora, tras algunos inconvenientes logísticos la pasaron para febrero del 2025.

El reparto es un mar de dudas y Marvel Studios no suelta lo más mínimo al respecto. De hecho, ni siquiera la participación de John Krasinski, quien ya tuvo un cameo como Reed Richards en Doctor Stranger in the Multiverse of Madness, está confirmado.

El mismo actor dijo en una entrevista en julio pasado: “No se nada en absoluto. Te llaman en el momento que vas a grabar”.

Como consecuencia a este modus operandi, es lógico que todavía no se sepa nada del resto del reparto. Hay rumores que ubican a Diego Luna y a Eiza González para hacer a los hermanos Storm, pero nadie puede certificar que vaya a ser un hecho.