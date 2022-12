Akira Toriyama dibuja a Naruto como personaje de Dragon Ball para rendir tributo a su creador Masashi Kishimoto

A nadie la cabe la menor duda: Dragon Ball y Naruto son dos de las franquicias más grandes que hayan nacido en la industria del manga y el animé en los últimos tiempos.

Si bien sus tiempos de nacimiento son muy distantes entre sí las aventuras de Gokú se han expandido a lo largo de décadas, llevando a que ambas series coincidan en su producción, compitiendo por el gusto de los fans.

Hubo un corto pero contundente periodo en el que, por lo menos en buena parte de América Latina, existía una aparente rivalidad, entre los fans devotos a Dragon Ball y los que respaldaban a Naruto.

Lo cierto es que ambas sagas tienen su personalidad, carisma y encanto propio. Por lo que el paso el tiempo terminó haciendo justicia a ese asunto logrando un estado de equilibrio, convivencia y camaredería entre ambas legiones de fans.

Incluso es común encontrar otakus que le tienen genuino cariño tanto a Dragon Ball como Naruto, con justa razones, por lo que, pensando en ellos, hemos decidido compartir y revisitar uno de los momentos más emotivos entre ambas producciones.

El día que Akira Toriyama convirtió a Naruto en un personaje de Dragon Ball

Los más estudiosos del manga y el anime de finales del siglo XX y el presente han analizado en más de alguna ocasión cómo Masashi Kishimoto pudo haberse visto influido seriamente por Akira Toriyama para la creación de Naruto.

Ambas sagas, particularmente en sus etapas iniciales de la trama, poseen muchos elementos en común, incluyendo la construcción y consolidación de su protagonista siguiendo el camino del héroe.

Así que, tal como relatan los colegas de Screen Rant, se vivió un momento emotivo, entrañable y con la sensación de completar un ciclo cuando Akira Toriyama convirtió a Naruto en un personaje de Dragon Ball:

Imagen: Screen Rant | Revisamos la emotiva y entrañable historia de cómo Akira Toriyama convirtió a Naruto en un personaje de Dragon Ball como homenaje de Kishimoto.

Esto sucedió en el año 2009 con el motivo del décimo aniversario del manga de Naruto, en donde se publicó el libro complementario Naruto Secret: Scroll of Everyone Official Fanbook.

Dicha publicación contenía una serie de obras de arte de mangakas notables, que representaban a Naruto y sus amigos en su estilo característico.

Es así como entre sus páginas tenemos a Eiichiro Oda, Hirohika Araki y Akira Toriyama. Pero la obra más espectacular fue sin lugar a dudas la ilustración central de la publicación.

Un arte a doble página y a todo color donde Kishimoto dibujó a Naruto con la ropa de Goku y Toriyama dibujó a Gokú con la ropa de Naruto: