Nintendo 64 nueva y sellada se vende en eBay por mil veces su precio original

En esta temporada navideña muchos cuentan con un amplio margen de presupuesto para gastar en algún regalito costoso. Tal vez pensando en ese escenario alguien tuvo la idea de subir una Nintendo 64 nueva y sellada al sitio de eBay para pedir una cantidad astronómica de dinero por ella.

Esta consola fue una de las más importantes en la trayectoria comercial de Nintendo, para bien y para mal, por dos motivos en concreto:

En primera, representó el punto de evolución y salto de la compañía para pasar de los gráficos 2D a los entornos poligonales en tres dimensiones.

Y en segundo lugar el sistema fue un relativo fracaso de ventas que la llevó a perder su posición de liderato que le fue arrebatado por la primera PlayStation.

Aún así la Nintendo 64 contó con títulos legendarios que incluso hicieron historia para la industria completa, marcando un precedente que fue seguido o imitado por todos sus competidores.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64, Mario Kart 64, GoldenEye, Super Smash Bros., Pokémon Snap y un largo etcétera constituyen el catálogo de juegos de este sistema que justifican haberlo probado por lo menos una vez en la vida.

Por ello no nos extraña que alguien haya tenido la idea de poner esta consola en venta ahora en pleno 2022 por mil veces su precio original.

Alguien vende una Nintendo 64 original y sellada en su caja por $250 mil dólares

En eBay uno puede encontrar de todo. Ya sea bajo la modalidad de subasta o como venta directa. Pero alguien subió un producto en fechas reciente que terminó robándose la atención de los amantes de la empresa japonesa de videojuegos que creó a Mario.

Y es que alguien ha subido a la tienda virtual una Nintendo 64 completamente nueva y sellada en su caja, en condición prácticamente intacta, como si acabara de salir de la tienda hace 26 años. Pero obviamente le precio no iba a ser barato. De hecho, pide un total de USD $250.000 por la consola:

Imagen: eBay | Nintendo 64 en eBay.

La Nintendo 64 fue lanzada el 23 de junio de 1996 y descontinuada el 30 de abril de 2002, a su modo ayudó a cambiar para siempre a la industria de los videojuegos y al final de su trayectoria comercial terminó vendiendo más de 32 millones 930 mil unidades.

Aún así, el costo planteado en esta subasta es considerable. Sobre todo si tomamos en cuenta que el costo de lanzamiento del sistema fue de USD $250, para luego de algunos meses, ante la fuerte competencia contra Sony, terminó bajando su costo a USD $199.

Al momento de redactar la presente nota nadie ha pagado los USD $250.000 pedidos por el vendedor. Pero aún hay tiempo de que suceda.