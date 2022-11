La gran mentira de Nintendo en su historia: el Expansion Pak para Nintendo 64

Lanzada el 23 de junio de 1996 y descontinuada el 30 de abril de 2002, la consola Nintendo 64 fue una de las mayores creaciones de la compañía japonesa, para muchos, el dispositivo que cambió para siempre a la industria de los videojuegos, con 32 millones 930 mil unidades vendidas.

Sin embargo, detrás del éxito de la 64, con ese extraño control en forma de M y 10 botones, hay una historia un poco oscura, conocida como la gran mentira de Nintendo en su historia.

Como recuerda un informe publicado en el sitio web de Nintenderos, la competencia entre Nintendo y PlayStation se puso tensa al ver que el público y las desarrolladoras preferían la PS1 por la opción de CDs, en lugar de los cartuchos de la 64.

¿Qué tan grave fue para la gran N seguir con cartuchos? Un ejemplo es el Final Fantasy VII, un legendario videojuego que Square Enix preparaba pata la Nintendo 64, pero prefirió lanzarlo para la PlayStation 1 por el soporte para discos.

En búsqueda de estrategias para ganar terreno en el mercado, la empresa lanzó el Expansion Pak.

Expansion Pak (Nintenderos)

¿Qué es el Expansion Pak?

Expansion Pak (no pack) era un pequeño dispositivo que se instalaba en la parte superior de la 64 y aportaba mayor capacidad a la memoria RAM, que originalmente era de 4 u 8 MB, dependiendo de la versión.

Expansion Pak (Nintenderos)

Este objeto ayudaba a aumentar la capacidad de la consola, pero no era del todo cierto. No era compatible con todos los juegos, las desarrolladoras no lo aprovecharon y solo tres títulos tenían que correrse con el Expansion Pak para mostrar más personajes y elementos en pantalla: The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Donkey Kong 64 y Perfect Dark.

En el caso de Majora’s Mask, el Expansion Pak permitía presentar más personajes en la zona de Ciudad Reloj, pero no potenciaba los gráficos.

Por su parte, el Donkey Kong 64 de Rare es probablemente el videojuego del personaje que más expectativa generó en la historia, y aunque no se veía mal, fue una decepción que el dispositivo no mejorara la experiencia de juego.

Finalmente, Perfect Dark fue el único que mostraba resultados positivos con el Expansion Pak, que permitía acceder a la campaña del juego y a un modo de mayor definición. Es decir, que sí mostraba lo que prometía Nintendo con el equipo.

Poco duro el Expansion Pak, no fue un éxito de ventas y, probablemente, solo los fans de Perfect Dark, juegazo por cierto, lo compraron.