Dragon Ball: Insólito video recrea la batalla entre Gohan Beast y Cell Max usando dos figuras y material reciclable

Dragon Ball Super: Super Hero nos hizo recordar una época que todos los fanáticos del animé añoramos. El más reciente filme que cuenta la historia escrita por Akira Toriyama sacó lo mejor de Gohan; ese poder oculto que lo hace convertirse en un guerrero sorprendente que parece prácticamente invencible.

Para completar el momento épico, la gente de Dragon Ball le dio el componente nostálgico de regresar a la Patrulla Roja y a un villano similar al que Gohan ya había vencido años antes: Cell, que en el filme aparece en una versión Max.

Esta versión de Cell no solo aparece en su forma perfecta, sino que además lo hace sin la necesidad de absorber a otros androides y con un poder superior al de aquel bioandroide que vimos en el penúltimo arco de Dragon Ball Z.

La historia revela que el hijo mayor de Goku se mantuvo entrenando en secreto y de esta manera llega a una transformación que llaman Gohan Beast. La batalla, además de los diseños originales cuenta con montones de ilustraciones en FanArts.

Sin embargo, ninguna es como esta animación en video que se hizo con dos figuras de acción y material reciclable.

Animación en video de Gohan Beast vs. Cell Max

La animación es corta, pero muestra cada elemento de lo que se vio en la película. El autor es el usuario de Reddit @u/Nutastic_patrick_02, que posteó el video en el foro dedicado a la información de Dragon Ball.

El resto de los integrantes del foro quedaron conmovidos con la animación publicada por el usuario mencionado. “Esta es la cosa más increíble que he visto en Reddit hoy. Muy bien hecho. No puedo esperar a ver esta película de nuevo. Se me llenaron los ojos de lágrimas en el cine cuando Gohan usó el cañón de rayos especial. Un momento de primer nivel en todo Dragon Ball”, se lee en uno de los comentarios.