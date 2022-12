Dragon Ball: Estos son los únicos integrantes de los Guerreros Z que tienen un trabajo real

Entrenarse para volverse un guerrero más fuerte y así poder proteger la Tierra no es un trabajo. No hay remuneración por ser un superhéroe. Marvel lo sabe, DC Comics también y Dragon Ball no es la excepción.

La particularidad con los personajes de la obra de Akira Toriyama es que la mayoría pareciera no enterarse de esta situación. Algunos como Goku y Vegeta no hacen más que entrenar a a toda hora con el único objetivo de vida de incrementar sus poderes.

Estamos de acuerdo en que a Vegeta no le hace falta, ya que su esposa es la dueña de la Corporación Cápsula y una de las científicas más brillantes del planeta. Pero en el caso de Goku la cosa cambia.

Dejó a Milk sola con la crianza de sus hijos por estar dedicado a la mejora de sus técnicas y aumento del ki.

Es un caso perdido. Dragon Ball Super trata de darle un trabajo, pero la realidad es que las artes marciales siguen siendo el primer elemento en su listado de prioridades. Por lo tanto, basados en la reseña de IGN Latam hicimos este listado de los pocos integrantes de los Guerreros Z que realmente tienen un trabajo.

Guerreros Z con trabajos

El primero y más poderoso de todos es Gohan. El joven saiyajin, además de tener una familia, se dedicó a los estudios científicos y trabaja encontrando nuevas especies de insectos en la Tierra.

Gohan trabajando en su escritorio Foto: Dragon Ball Super: Super Hero.

Después está Krilin, quien al darse cuenta que no cuenta con la capacidad para estar a la altura de Goku, Vegeta, Gohan o Piccolo, ha decidido servir desde ámbitos más locales como policía.

Krilin

Yamcha es otro que tiene trabajo, y bien remunerado por cierto. El exnovio de Bulma se dedicó a ser beisbolista profesional, deporte en el que se ha convertido en toda una leyenda por las habilidades que ya conocemos del guerrero.

Yamcha comienza siendo un mercenario que se une a Gokú y sus amigos. Se ha dedicado a deportes como el baseball. Fue novio de Bulma, por largo tiempo. Foto: Toei. Imagen Por:

Mientras que el último es Tenshinham. El peleador con los tres ojos se veía muy al estilo de Goku y Vegeta entrenando a toda hora. Sin embargo, Dragon Ball Super reveló que tiene su propio Dojo en el que imparte su estilo de pelea en las artes marciales.