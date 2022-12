Marvel revela el primer tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y muestra por primera vez a Adam Warlock

“Volaremos todos juntos por última vez hacia el eterno y hermoso cielo”. Esta frase de Rocket no solo marca el primer tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, sino que confirma que esta será la última aventura de los superhéroes más irreverentes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Pero la noche de este jueves 1 de diciembre, cuando Marvel Studios sorprendió a todos sus seguidores al compartir el adelanto oficial de la película, también nos reveló el primer vistazo a Adam Warlock, uno de los personajes más esperados por los marvelitas y quien será interpretado por Will Poulter.

El tráiler ya había sido visto por los afortunados que asistieron a la San Diego Comic-Con 2022 y luego se reprodujo en la CCXP 2022. También llega inmediatamente después de que The Guardians of the Galaxy Holiday Special se haya estrenado en Disney+, por lo que este clip es otro regalo de Navidad.

Lo más destacado del tráiler, además de la dramática frase de Rocket con la voz de Bradley Cooper, es la aparición de Adam Warlock, esperado desde la escena post créditos de Guardianes de la Galaxia Vol. 2, cuando Ayesha (Elizabeth Debicki) lo creó para enfrentarse a los Guardianes.

En el adelanto aparece en solo dos tomas. La primera permite ver su traje y lo que parece ser una Gema del Infinito en su frente, mientras que en la otra, salvo que Marvel esté jugando con las tomas, le está dando un puñetazo a Nebula.

Adam Warlock

El Alto Evolucionador será el villano

El tráiler también confirma la aparición de el Alto Evolucionador en la piel de Chukwudi Iwuji. Para los que no conocen su historia, fue quien experimentó con Rocket y lo modificó genéticamente.

Alto Evolucionador

Este adelanto de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 revela imágenes del mapache cuando era un bebé y un especial momento en el que abraza a Lyla, su interés amoroso en los cómics.

Baby Rocket

“Guardianes de la Galaxia Vol. 3 tiene mucha de la diversión y las tonterías de los Guardianes, pero también es increíblemente emocional”, dijo recientemente el director y escritor James Gunn, a cargo de la saga de los Guardianes que llega a su fin. El tráiler, efectivamente, es “increíblemente emocional”.

Chris Pratt como Star-Lord, Zoe Saldana como Gamora, Karen Gillan como Nébula, Vin Diesel y Bradley Cooper en las voces de Groot y Rocket respectivamente y Pom Klementieff como Mantis protagonizan Guardianes 3, que se estrena el 5 de mayo de 2023. A continuación, el tráiler.