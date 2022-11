La Princesa Zelda al estilo Gerudo se viraliza en Reddit con este cosplay

Foto: Nintendo | Una artista del cosplay sube una interesante foto de la Princesa Zelda de The Legend of Zelda en Reddit y causa revuelo.

The Legend of Zelda es una saga de culto con una cantidad monumental de seguidores en donde ahora, a estas alturas y con un amplio catálogo de juegos, en realidad podemos comenzar a distinguir que los devotos se dividen por su amor a determinado juego.

Zelda, Link y toda la saga de juegos son materia de obsesión para buena parte de la comunidad gamer, en particular el Ocarina of Time se ha convertido en núcleo de religión y vaca sagrada. Pero honestamente tenemos fans de cada título.

Este fenómeno es factible y más que comprensible, ya que por lo general cada aventura de estos personas cuenta con una ambientación y personalidad propias que lo distinguen de todo lo que se ha hecho antes.

Entre todos los títulos que hemos vimos en las pasadas décadas Breath of the Wild se ha posicionado sin lugar a duda como uno de los juegos más populares de esta franquicia.

Así que solo era cuestión de tiempo para que comenzáramos a ver cómo las sesiones de cosplay en torno a este título tomaban más predominancia y recurrencia entre la comunidad.

Gracias a ello hemos sido testigos de grandes retratos y caracterizaciones, como la que les compartimos el día de hoy.

Así luce la Princesa Zelda al estilo Gerudo

Los queridos colegas de Nintenderos fueron los primeros en dar cuente de este lado del continente sobre la más reciente sesión de fotografía de la artista del cosplay Lynxicosplay.

En donde para esta ocasión decisión rendir nuevamente tributo a la saga de The Legend of Zelda, sólo que ahora se ha inspirado en el juego concreto de Breath of the Wild:

Como podemos observar en el retrato, que ha cobrado relativa relevancia en Reddit, para esta ocasión decidieron tener el detalle de poner creativos para mostrar a la Princesa Zelda utilizando la vestimenta clásica de la mujeres del pueblo Gerudo como se muestran en el juego.

Tal detalle le brinda una vibra única y especial a esta sesión de cosplay, ya que nos muestra al personaje con una ropa y estilo que usualmente no van juntos.

Sin embargo, tiene la gracia de lucir cálido y hasta natural, aunque tenga la presencia de ciertos elementos desconcertantes o hasta un poco exagerados, como ese caballo.

Lo cierto es que basta con darse una vuelta por la galería de perfil de la artista de este arte Lynxicosplay, para ver que esos elementos son reiterativos en buena parte de su obra.