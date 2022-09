Comunidad online encontró la forma más exacta de adaptar The Legend of Zelda para jugarlo en PC

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

Crecer en la década de los noventa es un privilegio que goza un puñado de personas en el mundo. Eras un niño en la época de las Tortugas Ninja, los Power Rangers, Dragon Ball Z y de The Legend of Zelda: Ocarina of Time; que coincidió con el momento dorado de las consolas de videojuegos, como el Nintendo 64.

Quienes tuvieron la fortuna de ser niños en aquel momento son muy emotivos con este tipo de títulos. En el caso de las Tortugas Ninja, la franquicia sigue viva gracias al alcance de esa época. Con los Power Rangers ocurre algo similar y ni siquiera hablemos de Dragon Ball, que recientemente acaba de estrenar una película.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time no es la excepción a la regla. El sector fiel de este videojuego de Nintendo 64 busca mantenerlo vivo tal cual lo conocieron en aquella época. Sin embargo, hay muchas limitantes para poder realizar un emulador.

Aparte, los desarrollos que ha sacado Nintendo para sus siguientes consolas, con notorias mejoras en los gráficos y las historias, no son suficientes para los seguidores. Nada ha podido siquiera igualar lo que logró Ocarina of Time.

El primer lugar lo ocupa The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Foto: Google. Imagen Por:

Lo más cercano a The Legend Of Zelda: Ocarina of Time

Según reseña Xataka, citando en un informe de The Verge el trabajo para realizar esta adaptación se logró por el amor que la comunidad seguidora de Zelda le tiene a Ocarina of Time.

Fueron varias etapas que iniciaron con la de una agrupación llamada ZeldaRET (Zelda Reverse Engineering Team). Como su nombre lo indica, querían encontrar el código fuente del videojuego a través de un método al que llaman descompilación, es decir reconstruir los datos por medio de un programa que trabaja la ingeniería en reversa.

“Cómo trazar el mapa de una ruta, solo que deshaciendo los pasos, marcha atrás”, dice Xataka. Iniciaron en el 2020 y para los meses de julio y agosto tenían un gran avance.

Desde ZeldaRET explican que su idea no es crear una adaptación del título; solo quieren colaborar con la preservación de los clásicos icónicos de las consolas en la historia.

El trabajo de esta agrupación se junta con la iniciativa de otro grupo que desarrolló Ship of Harkinian; una adaptación que ha mejorado por montones gracias al código que ha ido generando ZeldaRET.

Esto está encaminado desde finales del 2021. No es nada fácil. Lo primero que hay que sacrificar es la música, para poder preservar el desarrollo y evitar ser acusados de piratería. Además, quien lo adquiera debe completar la instalación con un archivo ROM del juego original.

Cualquiera pensará que con todo este proceso nadie se anima y desestiman esta opción. Pero la realidad es que miles de usuarios, obviamente con conocimientos básicos en la programación lo están disfrutando por el simple hecho de contar con un pedacito de aquella vieja época de los años noventa.