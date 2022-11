Black Panther: Wakanda Forever: China prohíbe la película por la aparición de una pareja lesbiana

Algunos lo llaman inclusión, otros prefieren usar el término normalidad, pero la realidad es que Disney y sus estudios como el de Marvel entienden como común un beso entre personas del mismo sexo, algo no tolerable en China y que provocó el bloqueo de Black Panther: Wakanda Forever.

La secuela de Pantera Negra es el último gran estreno del Universo Cinematográfico (MCU, por su siglas en inglés) en este 2022, en cines desde más de una semana y que, lamentablemente, no podrá seguir siendo disfrutada por el público en el gigante asiático.

Como cuenta un reporte publicado en el sitio web de Espinof, la razón por la que los reguladores chinos sacaron de las carteleras de ese país la nueva cinta del MCU es por las mínimas muestras de cariño entre Ayo y Aneka, quienes pertenecen a las Dora Milaje y que en los cómics también tienen una relación.

Estas escenas fueron censuradas en Kuwait, otra nación con regulaciones un poco extremistas, pero no llegó al punto de de prohibir Black Panther: Wakanda Forever.

El historia de China en contra de Marvel Studios

Black Panther 2 es apenas una de tantas películas de Marvel Studios que han sido canceladas en China. Black Widow, la exitosa Spider-Man: No Way Home y la reciente Doctor Strange in the Multiverse of Madness también fueron vetadas.

Es curioso, porque en algún momento el mercado chino fue importantísimo para el éxito del MCU, especialmente cuando solo se hablaba de las películas de Iron Man. Ahora, la casa de las ideas está perdiendo terreno en el gigante de Asia por las regulaciones.

Era de esperarse esta decisión del gobierno chino, especialmente luego del más reciente ejemplo de la prohibición de una película por una escena cariñosa entre personas del mismo sexo: Lightyear.

Afortunadamente, en Latinoamérica sí podemos ver Black Panther: Wakanda Forever, disponible en todas las salas de cine. Acá contamos todo lo que debes saber del largometraje.