Entrevistamos a Bruno Velásquez, director de animación de God of War: Ragnarok: “El DualSense hace más impactante el juego en PS5″

Detrás de un gran videojuego, hay un gran equipo creativo detrás para que la experiencia del jugador sea entretenida, perfecta y completa. Bruno Velásquez, el director de animación de God of War: Ragnarok, es uno de los responsables de que el título de Santa Monica Studio sea el éxito que es desde su reciente lanzamiento este miércoles 9 de noviembre.

Esta semana, FayerWayer estuvo en la ciudad de São Paulo, Brasil, para cubrir el evento de lanzamiento del nuevo God of War. También fuimos testigos de cómo la localidad brasileña se preparó para el estreno del juego, con paraderos adornados con temática nórdica.

También tuvimos el placer de conocer las instalaciones de las oficinas de PlayStation en la ciudad paulista, en las que pudimos conversar con Bruno Velásquez por videoconferencia, quien respondió todas nuestras preguntas sobre el lanzamiento de God of War: Ragnarok.

Bruno, de origen mexicano y gran fanático de Star Wars, es el director de animación de Sony - Santa Monica, quien ha estado en la industria de los juegos desde 2002 y ha estado al frente de la serie God of War.

En nuestra charla, nos habló sobre cómo representa a Latinoamérica en la industria de los videojuegos, el jugo que sacó de la PlayStation 5 para el desarrollo de Ragnarok, entre otras preguntas.

Bruno Velásquez

La conversación de FayerWayer con Bruno Velásquez

¿Cómo aprovechó la potencia de la PS5 para el desarrollo de God of War?

“Las cosas que tuvimos a nuestra disposición para poder hacer el juego más impactante en el PlayStation 5 es el Audio 3D, que no lo teníamos antes y que hace la experiencia mejor. También las gráficas y la manera en la que se ve el juego, mucho más detallado (...) la manera en la que se mueve, mucho más rápido. También el control, el ‘haptic feedback’ (retroalimentación háptica) y los adaptive triggers (disparadores adaptativos), la manera en la que se siente cuando estás en combate. Se siente mucho mejor, al igual que con las cinemáticas”.

Entendiendo las diferencias generacionales, ¿los usuarios de PS4 estarán tan conformes como los de PS5?

“En el 2018 aprendimos de cómo la comunidad reaccionó al juego y siempre hacemos cambios basados en los resultados, porque queremos hacer algo que a la gente le guste. Su apoyo es lo más importante para nosotros y apoyamos mucho a los que quieren continuar la historia en el PlayStation 4 porque entendemos que no todos tienen el PlayStation 5 todavía y no queremos dejar a todos esos aficionados fuera. Queremos que continúen la historia de God of War con nosotros”.

¿Qué viene después de God of War: Ragnarok?

“(Risas) El único que lo sabe es Cory Barlog (director creativo de Santa Monica Studios y escritor de la serie God of War). Él tiene todo en su mente, ojalá me platicara todo. Pero ahorita el enfoque es God of War: Ragnarok. Estamos muy contentos porque la gente finalmente ya lo puede jugar”.

¿Cree que la llegada de la mitología nórdica a God of War es el punto de partido ideal para una adaptación cinematográfica en live action y hasta un universo de películas?

“Para mí, personalmente, me gusta ver que hay proyectos de Sony que se han realizado como Uncharted o el programa de The Last of Us. Se ve muy bonito que los juegos y esas historias se puedan mostrar en otros medios. Por lo pronto, queremos ver si a los aficionados les gusta la historia de God of War: Ragnarok. El enfoque es el videojuego, esperemos que les guste, y si sale algo en el futuro, que sea después de que comprobemos qué les parece la historia de Kratos en Ragnarok”.

God of War: Ragnarok

¿Qué se siente representar a México y Latinoamérica como director de animación?

“Cuando tiene que ver con la animación, lo que yo quiero hacer es algo que le guste mucho a la gente. Realmente es un placer poder representar y ser parte de la comunidad hispana y de Latinoamérica.

¿Qué mensaje puede enviarle a los jóvenes latinos que aspiran a dedicarse a la animación?

Quiero enviarles un mensaje (a los que sueñan con ser directores de animación en América Latina) para apoyarlos, para decirles que, ahora, con la tecnología avanzando tanto, hay más acceso a muchas cosas, para aprender y hasta para hacer videojuegos desde casa. Yo siento que los latinoamericanos tenemos unas ideas muy creativas que quizás no se hacen en otros lugares, eso nos ayudará mucho. Espero que se puedan ver y formar más equipos latinos que desarrollen juegos. Con las redes sociales se pueden ver más cosas y pueden llegar a más gente”.