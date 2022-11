PS5 Slim llegaría en 2023: más compacta y barata pero sin lector de discos como la Xbox Series S

La guerra de consolas de la presente generación es absolutamente peculiar y no se parece a nada que hayamos visto en años pasados. Sí, la PlayStation 5 (PS5) se posiciona hasta el momento como la favorita en cuestiones de ventas, por encima de la Xbox One Series X, siempre y cuando ignoremos la existencia de la Nintendo Switch.

Pero en paralelo se vive una guerra de adquisiciones y servicios. En donde Microsoft ha hecho gala de la infinidad de su billetera para comprar algunos de los estudios más importantes de toda la industria de los videojuegos.

Tal situación ha creado una relativa incertidumbre sobre cuál será el futuro de este sector, en donde es posible que en un futuro, lejano en el mejor de los casos, Microsoft tenga la exclusiva de los mejores juegos para determinado perfil de jugador.

Mientras que Sony se quedaría “solo” con franquicias propias como The Last of Us, Uncharted, God of War y un muy respetable etcétera. Es así como en medio de este embrollo hay un producto concreto que los fans de Sony piden, prácticamente exigen, desde hace meses, si no es que años:

El lanzamiento de un modelo Slim de la voluminosa PlayStation 5. La buena noticia es que esta consola estaría mucho más cerca de lo que imaginamos. Por desgracia no todo sería perfecto.

La PS 5 Slim sería una Xbox One Series S

Desde The Leak (vía Insider Gaming) llega el reporte de que la PlayStation 5 Slim estaría próxima a ser lanzada al mercado, tan pronto que sucedería el próximo año 2023. Sin embargo para lograr reducir sus dimensiones y mantener su capacidad original de procesamiento sería indispensable cometer algunos sacrificios.

El reporte publicado por el sitio referido afirma que, como sería obvio esperar, la PS5 sería mucho más compacta y ligera, igual que exigirá menos consumo de energía y su precio sería más accesible.

PS5

Pero también, para reestructurar la arquitectura interna de este modelo habría sido indispensable eliminar por completo la unidad lectora de discos. De modo que la futura PlayStation 5 sería una consola 100% digital, exactamente como Xbox One Series S, el modelo menos vendido de la competencia.

La fabricación del nuevo modelo de la PS5 Slim estaría programado para arrancar a la mitad de este 2023. Así que podemos inferir que sería lanzada al mercado sobre los últimos meses del año entrante.

El diseño de la consola, por lo que se sabe, será muy diferente al actual. Incluso se habla de que seria imposible posicionar el aparato en sentido horizontal.

Por lo pronto la consola se conoce de manera interna como “chasis D” y funcionaría como una evolución del actual modelo más que como una reedición.

No se sabe si seguirá siendo blanca o si finalmente adoptará el color negro.