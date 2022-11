Call of Duty no abandonará a Sony mientras haya una PlayStation, asegura Microsoft

Imagen promocional del videojuego Call of Duty Warzone 2.0. ACTIVISION. (ACTIVISION./Europa Press)

Cuando Microsoft anunció que sería el nuevo dueño de Activision Blizzard en enero de este mismo año 2022 la duda que se detonó de inmediato fue qué sucedería con la saga de Call of Duty.

Esta franquicia durante años, décadas, ha coexistido en prácticamente todas las plataformas (menos las de Nintendo), desde la PC, pasando por la Xbox y llegando hasta la PlayStation a lo largo de tres generaciones de consolas.

En 2003 esta serie de juegos se convirtió en sucesor espiritual del legado que quedó cimentado con el legendario Medal of Honor: Allied Assault. Y hasta la fecha es una dinastía que de un modo u otro se ha venido refrendando.

Ahora con la noticia de la agresiva adquisición por parte de Microsoft se han vivido meses de absoluta incertidumbre en donde no se sabe qué esperar sobre el lanzamiento de futuros juegos de esta IP.

La empresa detrás de la Xbox, dueña nueva de este y otros títulos han buscado enfatizar que Call of Duty no se irá de la plataforma de Sony, pero los detalles han ido cambiando gradualmente con el paso del tiempo.

Tal factor ha creado mayor desconcierto, así que ha tenido que salir a hablar el jefe máximo de este proyecto para apaciguar las aguas.

Call of Duty existirá en la PlayStation mientras haya una consola en el mercado, dice Phil Spencer

En el giro más reciente conocido de los hechos se aseguraba que tendríamos Call of Duty para la PlayStation 5 durante años.

Aunque quedaba en el limbo el asunto de los acuerdos comerciales que tendrían que negociar Sony y Microsoft una vez que vencieran los acuerdos firmados antes de la adquisición con Activision Blizard.

Por fortuna ahora tenemos una mayor certeza potencial, luego de que Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gaming y jefe máximo de Xbox, fuera entrevistado para el podcast Same Brain, en donde reveló su postura final sobre el asunto:

“No vamos a sacar Call of Duty de PlayStation. Esa no es nuestra intención. Y mientras haya una PlayStation a la que lanzar juegos, nuestra intención continuar lanzando Call of Duty en plataformas PlayStation.”

La idea, según revela el ejecutivo, es repetir la estrategia que en su momento implementaron con Minecraft, en donde han incrementado la cantidad de plataformas donde se puede jugar este título y no la han reducido nunca.

El temor de los dueños de una PlayStation es que Call of Duty se convierta en un título exclusivo de PC y Xbox, pero la intención al final sería expandir entonces la presencia y disponibilidad de esta franquicia FPS.

Será interesante ver si logran cumplir con su objetivo y su palabra.