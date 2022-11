Dragon Ball: En este universo paralelo el Androide 17 es una mujer y luce increíble en este cosplay

Cuando hablamos de cosplay de personajes de Dragon Ball, los convencionales y personajes femeninos integran la inmensa mayoría. Goku, Vegeta, Gohan, Bulma y Androide 18 abundan en las redes sociales.

Sin embargo, hay excepciones en las que encontramos personificaciones de algunos integrantes de la familia Z que para la serie han pasado desapercibidos.

Ese es el caso del Androide 17, poderoso guerrero que ganó mayor notoriedad en el último arco (del animé) de Dragon Ball Super.

Esta creación del Dr. Gero de la Patrulla Roja se encerró en una reserva ecológica para cuidar de la fauna silvestre de una región. Y no fue hasta que Goku lo necesitó para el Torneo de la Fuerza que volvimos a saber del hermano de Número 18.

No es un personaje que tenga mucha fama. Por eso, cuando vemos una interpretación cosplay sobre él, de inmediato la destacamos. Más aún cuando lo realiza una modelo femenina, ya que se trata de una especie de What If... pero en el universo de Dragon Ball.

El cosplay femenino de Androide 17

En algún universo paralelo de Dragon Ball debe haber un Androide 17 que es mujer. Y si no lo hay, esta representación de cosplay también podría ser comparada con la versión de Superandroide que apareció en Dragon Ball GT.

La famosa cosplayer y cantante Elia Fery buscó los elementos necesarios del atuendo del Androide 17 y se maquilló para ofrecernos de esta manera un increíble personaje.