Así luce Superman como The Witcher

A todos nos tomó por sorpresa cuando Netflix anunció que había fichado a Henry Cavill, el mismísimo Superman; para interpretar al mítico Geralt de Rivia en la adaptación como serie de The Witcher.

Hoy 31 de octubre, a forma de un inesperado regalo de Halloween; Netflix acaba de publicar el primer video oficial de la producción. En donde es posible ver al actor en su traje completo interpretando al protagonista:

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP

— Netflix US (@netflix) October 31, 2018