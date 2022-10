Dragon Ball Z se convierte en una película de terror para Halloween con Cell gracias a este fan art

Durante años hemos sido testigos de un montón de productos de ficción creados por los propios fan en torno a Dragon Ball Z.

Resulta igual innegable que existe una marcada fijación por la saga de Cell. En donde más de una ocasión hemos visto cómo los seguidores del anime han fantaseado sobre cómo luciría una adaptación Live-Action de este arco.

Una película con actores reales de Dragon Ball Z es, por la naturaleza de su planteamiento, un proyecto demasiado ambicioso y que exige el más alto estándar de producción.

De lo contrario la humanidad entera se arriesgaría a ver otro producto de la calaña que resultó ser Dragon Ball Evolution. Algo que seguramente ningún fan verdadero desea.

Es por ello que hemos visto una cantidad impresionante de fan art donde miramos ilustraciones conceptuales con repartos brutales para hipotéticas películas de Dragon Ball Z.

Con Henry Cavill como Trunks del futuro, o Margot Robbie como Androide 17 y Ezra Miller como su hermano 18.

Pero a veces en los rincones más oscuros de la red surgen también tributos inesperados, como la idea que hoy les compartimos.

Donde vemos cómo podría lucir la saga de Cell si fuera una cinta de horror.

Cell protagoniza Dragon Ball Z como una cinta de terror

Justo a tiempo para estas fiestas de Halloween, desde Reddit nos llega una ilustración de fan art que, como ya es costumbre, vuelve a centrarse en el arco de la saga de Cell de DBZ.

Sólo que ahora el planteamiento es un poco distinto e inusual, ya que se trata de una pieza de un poster de cine ficticio en donde nos ilustran cómo podría lucir la historia de este monstruo si se tratara de una cinta de terror animada.

La calidad de la ilustración no es precisamente la mayor demostración de talento y realismo. Pero las ideas planteadas son interesantes.

En primera no se alude directamente al nombre del anime, no se lee Dragon Ball Z por ningún lado. De hecho la cinta se llamaría The Bio-Android of Despair y sería para mayores de 13 años de edad.

La historia original de Akira Toriyama se mantendría, apoyado por Toyotarou, la otra mente maestra detrás de Dragon Ball Super.

Como encargado de la música estaría Bruce Faulconer, el hombre detrás de la banda sonora del anime para su versión regionalizada transmitida por Cartoon Network.

Como cereza del pastel tenemos a Sam Raimi como director de esta producción. O sea, se trata de una idea más que interesante, aunque el cartel no sea brutal.