Revelan el insólito motivo por el que Piccolo se torna naranja en su transformación de Dragon Ball Super: Super Hero

Dragon Ball Super: Super Hero sigue vigente en diferentes sales de cine del mundo entero. Mientras la franquicia sigue acumulando taquilla, los fanáticos que ya vimos la cinta, estrenada desde hace más de dos meses en América Latina, vamos poco a poco conociendo sus secretos.

El más reciente, cortesía de unas declaraciones de Akira Toriyama reseñadas en Hobby Consolas, habla de la nueva transformación del gran Piccolo.

Junto a Gohan, el namekuseí ganó protagonismo en la reciente cinta escrita por Akira Toriyama, producida por Toei Animation y dirigida por Tetsuro Kodama.

En concreto, para vencer la nueva amenaza de la Patrulla Roja, representada con un Cell Max, Piccolo ejecutó una nueva transformación a la que nombraron Orange o simplemente naranja.

¿Cómo la logró? Pues reunió las esferas del dragón y le pidió a Shenlong que le ayudara a despertar el poder que tenía oculto. Incluso con la capacidad de optar por superar sus propias fuerzas, el namekiano le dijo al icónico dragón que potenciara lo que ya tenían en lo más profundo de su ser.

Son esos pequeños detalles los que hacen de Piccolo uno de los guerreros más increíbles de Dragon Ball. No de casualidad es el personaje favorito del escritor de la serie.

Años y años esperando para que le den a Piccolo lo que realmente merece.

Orange Piccolo impone de una forma increíble con esos ojos rojos. pic.twitter.com/o5roPUxdY1 — Shu (@ShuIshigami) October 12, 2022

¿Por qué el color naranja en la piel de la transformación?

Parece insólito, pero con mucho sentido. Según explica Akira Toriyama, el cambio en el color de piel en Piccolo es porque no tiene cabello. Entonces, debido a esta característica, el mangaka lo hizo más robusto y le cambió el verde por la nueva tonalidad en la transformación.

“Como no tiene pelo, no se lo puedo modificar para la transformación, así que lo hice mucho más robusto y le puse el color naranja, para distinguirlo más de su forma base. Pese a ello, puede haber veces en las que sea complicado diferenciarlo de su forma normal. Quizás debería haberlo hecho más exagerado, pero personalmente me encanta que haya obtenido un poder capaz de rivalizar con el de Goku y los demás. El nombre de Orange Piccolo es algo típico de Piccolo, pues no tiene muy buen gusto poniendo nombres, ¿verdad?”