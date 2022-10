¿Y si Superman estuviera en Game Of Thrones? Así se ve Henry Cavill como Targaryen de House of the Dragon

Imagen: Bosslogic | El genial ilustrador bosslogic nos muestra cómo luciría Henry Cavill si fuera parte del universo de Game of Thrones en la trama de House of the Dragon.

La tecnología actual ha roto muchos límites en la imaginación y ahora es posible ver plasmadas escenas que antes resultaban inconcebibles. Como por ejemplo ver a Henry Cavill como un personaje más dentro del mundo de Game of Thrones, formando parte del reparto de House of the Dragon.

Esta serie spin-off funge como una precuela que relata los hechos de la guerra civil en ese mundo, un episodio que se conoce en su mitología como La Danza de los Dragones y que habría sucedido un par de siglos antes de los hechos relatados en la serie inicial de HBO.

Si bien esta nueva producción se encuentra inspirada en material publicado ya previamente por George R.R. Martin en realidad el texto funge más como una crónica directa de hechos sin profundizar realmente en lo dramático.

Y gracias a ello los productores de House of the Dragon han tenido mayor libertad para profundizar o avanzar a discreción con el desarrollo de personajes, en donde vemos parte del inicio del colapso de la dinastía Targaryen.

Hasta el momento todo los actores de dicho linaje han logrado un trabajo excepcional. Pero si hubiera una queja sería que a su bando le hace falta músculo.

Así luciría Henry Cavill como un Targaryen de Game of Thrones: House of the Dragon

El delirante artista e ilustrador digital Bosslogic tiene un amplio historial de obras que nos muestran retratos, fragmentos, hipotéticos fotogramas de cómo lucirían ciertos personajes o actores en series a las que no pertenecen en el mundo real, aunque nos gustaría que así fuera.

Ahora en su más reciente obra este sujeto nos ha mostrado cómo luciría el mismísimo Superman, Henry Cavill, si fuera un personaje más del reparto de este spin-off de Game of Thrones: House of the Dragon, y debemos decir que el resultado es tan impresionante como obvio:

No vamos, a mentir, resulta evidente que el artista digital tomó como inspiración directa el diseño de vestuario de la serie de Netflix protagonizada por Cavill, The Witcher.

Ahí el actor es el protagonista de esta saga épica con similares tonos y tintes en su trama a La Casa del Dragon. Incluso utiliza una cabellera blanca por lo que el salto de Henry para convertirse en un Targaryen luce casi mínimo y natural.

La guerra civil está por estallar en la trama de House of the Dragon y aprovechando los amplios saltos en el tiempo que dan con su historia sería un movimiento brillante fichar a Cavill como uno de los hijos más recientes de Rhaenyra Targaryen, pero ya en su etapa adulta.

Aunque por el momento todo lo que tenemos es este fanart brutal.