Marvel: Estos son todos los mutantes que han sido confirmados en el MCU

Cuando The Walt Disney Company desembolsó más de 71 mil millones de dólares en marzo de 2019 para comprar 21st Century Fox, todos los fanáticos de los cómics y los superhéroes exclamamos la misma frase: los mutantes llegarán al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Gracias a Fox, vimos grandes películas sobre los X-Men en el pasado, pero ninguna estuvo dentro del canon del MCU. Ahora, con la compra de la compañía por parte de Disney, poco a poco los hombres al mando de Marvel Studios han ido introduciendo mutantes a la línea de tiempo del Universo Cinematográfico.

A continuación, revelaremos a todos los mutantes que han sido confirmados en el MCU, incluyendo a Wolverine y Deadpool.

Charles Xavier

Sir Patrick Stewart volvió a intepretar a Charles Xavier, esta vez dentro del MCU, en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lo hizo como el líder de los Illuminati, aunque el final de esa versión no fue del todo vigoroso. Sin embargo, no se descarta que regrese en el futuro como la variante de la Tierra-616.

Kamala Khan

Kamala Khan, la aclamada Ms. Marvel interpretada por Iman Vellani, llegó al MCU a través de su serie y todos esperábamos que la presentaran como inhumana.

Sin embargo, en el último episodio, Bruno (Matt Lintz) le dice a Kamala que, luego de estudiar sus genes, se dio cuenta que son diferentes a los de su familia, “como una mutación”, y de fondo, sonaba parte del glorioso intro del programa animado de los X-Men.

Wolverine y Deadpool

Del regreso de Wolverine ya teníamos una idea luego de un interesante easter egg que mostró She-Hulk, pero la confirmación oficial la hicieron Ryan Reynolds y el mismísimo Hugh Jackman, quien aseguró que regresará como el mítico mutante en Deadpool 3, que se estrena el 6 de septiembre de 2024.

Reynolds, quien interpreta a Deadpool, declaró que será “su primera vez en el MCU”, por lo que su personaje está oficialmente dentro del canon.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Mr. Inmortal

Como personaje secundario, Mr. Inmortal se presentó en la serie de She-Hulk, conocido por los lectores de las historietas como un personaje que posee la habilidad de, precisamente, la inmortalidad.

Namor

Namor cierra el listado de los mutantes que hasta ahora están confirmados en el MCU. El submarinero, como era originalmente conocido, será el villano de Black Panther 2: Wakanda Forever, interpretado por el mexicano Tenoch Huerta.

La secuela de Black Panther se estrena el 11 de noviembre de 2022.