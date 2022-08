Marvel: She Hulk podría haber revelado la llegada de un popular X-Men al MCU

She Hulk es el personaje de moda de Marvel desde que se estrenó su serie en Disney+, pero si hay un grupo de superhéroes que los fans del Universo Cinematográfico (MCU, por sus siglas en inglés) quieren volver a ver en el formato live-action son los X-Men.

Han pasado más de tres años desde que Disney compró Fox y los derechos de los personajes originales de Marvel que poseía la compañía, por lo que en cualquier momento podríamos ser testigos de la llegada del clásico grupo al MCU.

Como bien recuerda el sitio web de La Tercera, Marvel Studios tiene planes de desarrollar producciones para Los Cuatro Fantásticos y Deadpool, pero no hay nada oficial de los X-Men salvo la serie animada X-Men 97 y algunos guiños en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y en el programa Ms. Marvel.

Sin embargo, en el episodio 2 de She Hulk: Attorney at Law nos han mostrado un easter egg que podría significar la llegada de uno de los mutantes más populares al Universo Cinematográfico de Marvel.

Los siguientes párrafos incluyen spoilers de She Hulk, por si no has visto el capítulo nuevo y prefieres esperar a verlo para leer.

¿Quién es el X-Men?

En “Superhuman Law”, el segundo episodio de la ficción, Jennifer Walters fue despedida por su incidente con Titatia en el primer episodio, por lo que se vio obligada a buscar empleo.

Su búsqueda de opciones laborales en internet reveló un interesante easter egg, en el que se ve la computadora de Walters con las ofertas de trabajo, y al costado, artículos relacionados debajo de una publicidad de zapatillas de Iron Man.

Avisos de empleo en She Hulk (Mouse)

Entre los artículos, llama la atención uno titulado “Hombre pelea con garras de metal en un bar”. Si bien no hay imágenes, es una clarísima referencia a Wolverine, uno de los mutantes más aclamados por los fans.

Wolverine

Curiosamente, también hay un artículo relacionado llamado “Por qué hay una estatua gigante de un hombre saliendo del océano”, que hace referencia a Eternals y a uno de los Celestiales.

Los primeros dos episodios de She Hulk: Attorney at Law están disponibles en Disney+.