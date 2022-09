NASA regala dos juegos de Xbox que te ayudan a incrementar el gamerscore y te enseñan de investigación espacial

La NASA quiere motivar a niños y jóvenes a que hagan carrera espacial. Eso es algo que ocurre desde que la misma agencia espacial existe. Anteriormente una de las principales estrategias era llevar a los pequeños hacia sus instalaciones para maravillarlos con el avance de sus investigaciones.

Y aunque eso siga siendo un método bastante efectivo, no es suficiente para las nuevas generaciones. Por ello, la agencia espacial norteamericana se mete de lleno en las plataformas digitales que los niños disfrutan con mayor frecuencia, los videojuegos.

Es en este sentido que lanzan de forma gratuita dos títulos para Xbox One, que pueden ser ejecutado sin problemas en las nuevas consolas Xbox X y Series. De acuerdo con lo que publica el portal Somos Xbox, uno se llama Space Science Investigations y el otro To the Moon and Beyond.

Los dos videojuegos fueron desarrollados por el estudio IGOAL con el aval de la NASA. En ambos casos se trata de títulos que apuntan hacia la educación de los niños sobre los temas generalizados que la agencia espacial realiza en la ISS y los futuros proyectos que van más allá de la Luna.

Los videojuegos de la NASA en Xbox

Space Science Investigations te pone en aprietos intentando acoplar un H-II (HTV) a la Estación Espacial Internacional. Mientras rodeas la nave sobre la órbita de la Tierra puedes dar un vistazo de la inmensa profundidad del Sistema Solar.

El otro videojuego, To the Moon and Beyond, es un título de cartas para un solo jugador. Tu objetivo es elegir los elementos necesarios para crear un programa espacial que será utilizado para misiones tripuladas. Así que es necesario recordar que debes generar las condiciones ideales para la vida en el espacio.

Para tener acceso a los juegos debes tener una suscripción activa en Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate