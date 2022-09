El Señor de los Anillos - Todo sobre Ismael Cruz: representante afrolatino en la serie de Los Anillos de Poder

Ismael Cruz - The Lord of the Rings | The Rings of Power

En medio de una controversia, detonada por los fans más puristas de la obra de JRR Tolkien, se ha estrenado la nueva serie de Amazon Prime Video The Lord of the Rings: The Rings of Power, conocida en América Latina como El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.

Uno de los señalamientos más duramente criticados en las redes es la existencia de una alteración en el orden social de castas con los elfos para dar pie a la integración de personajes con rasgos más diversos.

Es aquí donde el actor Ismael Cruz Córdova ha entrado a la ecuación. El histrión puertorriqueño con 35 años de edad da vida a Arondir, un elfo cuya piel no es blanca, y que ocupa un papel relevante por lo menos en los dos primeros episodios.

Y, por lo que hemos visto, este detalle podría ser un factor de peso dramático en la trama, donde, en cualquier caso su labor actoral ha sido de gran peso para la serie.

Ismael Cruz habla sobre su papel en Los Anillos de Poder

En entrevista para El Universal, Cruz profundiza un poco sobre la circunstancia y experiencia que representó participar en The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Erondir es un elfo con rasgos que van entre lo latino y lo afrolatino, lo que se ha convertido en un factor de señalamientos por “alterar” el supuesto canon de la obra original de Tolkien. Ismael, como actor de formación teatral, nos habla sobre cómo ha sido todo para él:

“Sabemos que muchas veces hay un retrato específico de ciertos personajes y que las ventanas de oportunidades son muy pequeñas así que he hecho toda mi misión para realmente ser odioso al respecto y tratar de ir lo más lejos fuera de eso.

Casi cada personaje que he interpretado no ha sido el personaje para el que fui enseñado en un principio y tengo un particular disfrute en ser agresivo en términos de pelear por esos papeles”.

La realidad, sin embargo, es que El señor de los anillos: los anillos de poder no es una adaptación directa de algún libro de Tolkien y la historia está situada en la legendaria historia de la Segunda Edad de la Tierra Media.

En esta imagen proporcionada por Amazon Studios Nazanin Boniadi, de izquierda a derecha, Ismael Cruz Cordova y Tyroe Muhafidin de "The Lord of the Rings: The Rings of Power" (“El señor de los anillos: Los anillos de poder”) (Amazon Studios via AP) AP (AP)

De modo que, técnicamente, lo que veríamos en la serie narraría hechos ocurridos antes de la trama de El hobbit y El señor de los anillos. Pero no se basan directamente en alguna novela publicada por el autor.

En la serie, Ismael actúa junto a un reparto diverso, compuesto por Charlie Vickers (Halbrand), Leon Wadham (Kemen), Morfydd Clark (la elfa, Galadriel), Owain Arthur (príncipe Durin IV), Sophia Nomvete (princesa Dissa) y Trystan Gravelle (Pharazôn), entre otros.

Por lo pronto los primeros dos episodios lucen bastante a la altura del legado impuesto por esta franquicia.