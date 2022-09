The Lord of the Rings: The Rings of Power es la serie que necesitamos aunque los puristas la odien [FW Opinión]

The Lord of the Rings: The Rings of Power Amazon

Sucedió por fin, Amazon Prime Video estrenó los dos primeros episodios de The Lord of the Rings: The Rings of Power en un combo donde por fin obtuvimos algunas respuestas urgentes.

Desde el momento mismo en el que fue anunciado el proyecto de producción de esta serie surgieron serias dudas sobre las cualidades del producto final.

Al final, estábamos ante un formato que no lucía como el más tradicional ni convencional para adaptar la obra de JRR Tolkien.

A la par que descubrimos la intención de desarrollar una historia original situada fuera del arco principal de los libros.

Esto detonó las alarmas de muchos fans, particularmente los más puristas. Incluso cuando se terminó filtrando toda la lista de restricciones y reglas que debían seguir en la producción para permitirles usar la obra de Tolkien como material base.

Así que muchos, la gran mayoría de seguidores de El Señor de los Anillos, llegamos con total incertidumbre al estreno de los dos primeros episodios.

Para bien, y para mal, al final los episodios resultaron una sorpresa en varios parámetros que nos dejan en claro una cosa: la serie luce espectacular, pero eso no le asegura haber complacido a todos.

The Lord of the Rings: The Rings of Power será divisiva

Para vivir una mejor experiencia recomendamos ampliamente ver los dos primeros episodios de esta serie en una sola sesión. Como si se tratara de una película.

Es de este modo cómo queda más clara la intención de la producción. Ya que el primer capítulo funciona como un extenso planteamiento introductorio donde conocemos a los personajes principales, aunque no tengamos una idea muy clara del conflicto medular.

La trama evoluciona a un punto de mayor interés, tensión y acción hasta el segundo capítulo, donde vemos la magnitud y potencial de esta nueva aventura plateada que podría irritar a más de uno.

Por ejemplo, desde los primeros minutos queda claro que esta sería una adaptación con bastantes libertades creativas con relación al material original de Tolkien.

En un movimiento similar lo que vimos con El Hobbit, aquí las líneas del tiempo son relativamente manipuladas para poder integrar una historia donde veremos versiones jóvenes de personajes que ya conocemos los libros originales.

Cronológicamente esta historia acontecería mucho tiempo antes de La Comunidad del Anillo y nos daría un vistazo de cómo era ese universo en dicho periodo.

Tomando con ello múltiples libertades sobre las reglas de este mundo y su diversidad social/racial/jerárquica.

Este último detalle podría llegar a irritar a los fans más puristas. Pero sí se logra superar tal prejuicio nos encontraremos aquí con una historia que vale la pena ser contada. Muy vigente para nuestros tiempos actuales.

En esta imagen proporcionada por Amazon Studios Nazanin Boniadi, de izquierda a derecha, Ismael Cruz Cordova y Tyroe Muhafidin de "The Lord of the Rings: The Rings of Power" (“El señor de los anillos: Los anillos de poder”) (Amazon Studios via AP) AP (AP)

Los valores de producción están a tope, se siente como la serie más cara de toda la historia y el lenguaje cinematográfico se aprovecha al límite para lograr el milagro.

Ya que, de algún modo, The Lord of the Rings: The Rings of Power logra recordarnos esa sensación de maravilla, emoción y fascinación que nos provocaban las novelas originales de Tolkien.

Donde no sabes qué aventura o giro sucederá en la siguiente página, en donde nuestra imaginación para concebir el escenario descrito era el límite.

Por ello vale la pena darle una oportunidad.