House Of The Dragon: esta es la edad que tienen los personajes de la precuela de Game Of Thrones

House Of The Dragon se basa en los libros de George R.R. Martin (HBO)

La nueva serie de HBO, House Of The Dragon, solo tiene 2 episodios y ya ha dado números prometedores al agrupar a los fanáticos que dejó Game Of Thrones.

Durante el segundo episodio pudimos ver como el rey Viserys se reúne con Lord Corlys y Rhaenys (Eve Best) (“La reina que nunca fue”), donde le proponen que se case con su hija para evitar especulaciones de que la corona es inestable. El matrimonio uniría a las familias más poderosas de Poniente.

El asunto en este episodio es que la hija de Lord Corlys y Rhaenys Targaryen es que tiene tan solo 12 años. En paralelo, la relación que está desarrollando el papá de Rhaenyra con Alicent Hightower se acerca cada vez más, al punto que al final del episodio es la elegida para ser la nueva esposa del rey Viserys I.

En este episodio muchos usuarios tienen una idea de la edad de los personajes dentro de House Of The Dragon. Sin embargo, siguiendo los acontecimientos ocurridos durante los libros escritos por George R.R. Martin, se puede concluir que la edad es mucho menos.

A continuación la edad de los principales personajes de House Of The Dragon:

Edad de personajes den House Of The Dragon

Rhaenyra Targaryen

En los hechos ocurridos durante estos primeros dos episodios, se puede confirmar que la heredera viva del rey Viserys tiene tan solo 15 años.

Se espera que en los siguientes episodios ocurra un salto del tiempo considerable donde la heredera de la dinastía Targaryen sea interpretada por Emma D’Arcy, ya tenga entre 28 a 32 años.

Daemon Targaryen

Teniendo en cuenta el nacimiento que sale retratado en el libro, Fuego y Sangre, el hermano menor del rey cuenta con 31 años durante el primer episodio de la serie de HBO.

Rey Viserys Targaryen

Durante los dos primeros episodios de la serie de HBO, el rey cuenta con 48 años, para el salto temporal que tendrá la serie en los siguientes episodios, Viserys pasará a tener más de 60 años.

Alicent Hightower

En los libros de George R.R. Martín, este personaje es 9 años mayor que la heredera Rhaenyra Targaryen. Sin embargo, en la serie de House Of The Dragon, se da a entender que la edad de Alicent Hightower es la misma que la hija del rey, es decir, 15 años.

Cuando la serie ofrezca el salto temporal donde se madure la nueva situación donde la mejor amiga de Rhaenyra se convierta en su madrastra, se podrá tener una idea más clara de su verdadera edad.

