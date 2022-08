House of the Dragon: ¿Quién fue el amo de Balerion y por qué es recordado como el dragón más poderoso que voló sobre Westeros?

House Of The Dragon y Game Of Thrones se transmite en HBO Max (HBO Max)

Los dragones son esos personajes no humanos que cuentan con mucho protagonismo dentro del universo creado por George R.R. Martín. Es por eso que en Game Of Thrones son tan temidos y ahora en House Of The Dragon le dan el nombre a la serie de HBO.

Los dragones aparecen en diversos emblemas de casas nobles, como la Casa Fuegoscuro, la Casa Toland, la Casa Vance, la Casa Willum, y sobre todo la Casa Targaryen quien los convierte en un símbolo importante durante su reinado en los Siete Reinos por casi 300 años.

De esos dragones hubo uno que destacó sobre el resto y es Balerion, el dragón que vivió a varias generaciones de los Targaryen y tuvo una gran importancia durante las batallas de esa dinastía.

Importancia de Balerion

Para identificar la importancia de esta criatura en la historia creada por George R.R. Martin, hay que recurrir los resúmenes realizados por los fans.

Ahí se expone que Balerion, apodado el Terror Negro, fue uno de los grandes dragones de la Casa Targaryen durante la Guerra de la Conquista.

Su primer amo fue Aegon I Targayen, el Conquistador y primer miembro del trono de los Siete Reinos.

Características de Barion

Balerion fue el más grande de los tres dragones Targaryen; sus dientes eran del tamaño de espadas y su mandíbula lo suficientemente grande como para tragarse a un mamut entero de un solo bocado. Su fuego era negro, al igual que sus escamas, y su envergadura era tal que pueblos enteros se oscurecían cuando pasaba volando, se describe en los libros.

Vivió por más de 220 años, por lo tanto, a pesar de que su amo más importante fue Aegon I Targaryen, la descendencia del rey montó a este dragón. Entre ellos, Maegor I ‘El Cruel’, Aerea Targaryen y Visery I quien fue su último jinete en el momento en el que era principe.

Apariciones en House Of The Dragon y Game Of Thrones

Este importante dragón tiene apariciones en las series producidas por HBO, pero en los diálogos de los personajes y en la escultura de su cráneo que aparece dentro de la sala del trono de la Fortaleza Roja.