Marvel: Seis actrices que podrían interpretar a Sue Storm en la próxima película de los Cuatro Fantásticos

La próxima película de los Cuatro Fantásticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por su siglas en inglés) está confirmada para el 8 de noviembre de 2024, abrirá el telón de la Fase 6 del MCU y será la antesala de Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars.

Sobre la cinta hay muy poca información, salvo la fecha que tiene pautada para llegar a los cines y que no tiene un director confirmado tras la salida del proyecto de Jon Watts. Los rumores apuntan a que Matt Shakman tomará el testigo, reconocido por su trabajo en WandaVision.

Con respecto al elenco, tampoco hay nada concreto. John Krasinski interpretó a una variante de Reed Richards en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero eso no garantiza que el mismo actor sea Mr. Fantástico en la película del grupo de superhéroes.

John Krasinski como Reed Richards

De hecho, las últimas filtraciones insisten en que Penn Badgley, reconocido en Hollywood por protagonizar la serie You de Netflix, podría ser Richards.

No hay rumores fuertes sobre La Mole o la Antorcha Humana, pero sí que los hay sobre el personaje de Sue Storm, mejor conocida como la Mujer Invisible.

Seis actrices que podrían interpretar a Sue Storm

Si bien por mucho tiempo apuntaban el nombre de Emily Blunt, la esposa de Krasinsky, como firme candidata para encarnar a Sue Storm, el rumor se fue desvaneciendo con el tiempo, aunque no debemos descartar nada.

El sitio web de Cinemascomics recopiló a las seis actrices que podrían interpretar a la Mujer Invisible en la esperada película de los Cuatro Fantásticos.

Lily James: Es conocida por la versión de acción real del clásico de animación de Disney, Cenicienta, y por interpretear a Pamela Anderson en Pam & Tommy.

Amanda Seyfried: Es la más popular de esta lista, con trabajos memorables en Chicas Malas, Mamma Mia!, Los miserables, entre otras. En su momento dijo que daría al salto al MCU si el personaje que le asignen vale la pena.

Vanessa Kirby: Todos vamos a estar de acuerdo con Vanessa Kirby como Sue Storm. Más allá de los niveles de popularidad o los seguidores en las redes sociales, es una actriz maravillosa, con grandes papeles como White Widow en Misión Imposible o sus roles en The Crown y Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Phillipa Soo: Es la menos conocida de la lista, pero su carrera está en ascenso desde tick, tick.. Boom! También ha estado en series como The Bite, The Code y Dopesick: Historia de una adicción. El MCU sería el salto más importante de su carrera.

Jodie Comer: Brilló en Free Guy y ya trabajó con Disney como la madre de Rey en el universo de Star Wars.