Así se verían los personajes de Attack On Titan en la vida real, diseñados por una inteligencia artificial

Attack on Titan

Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) es uno de los animé más exitosos que existen en la actualidad, teniendo en cuenta a la nueva generación. Junto a Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) atrapan a millones de seguidores en el mundo en las plataformas de contenido y en las salas de cine.

Ambas series cuentan con un amplio fan service que constantemente publica ilustraciones de talentos propios, interpretaciones de cosplay y trabajos de inteligencia artificial que muestra la apariencia de los personajes en la vida real.

Hemos visto anteriormente trabajos similares a este en personajes de Sailor Moon y los Caballeros del Zodiaco. En ambos casos, además de tomar en cuenta el diseño del personaje en animé para recrear a un ser real, la inteligencia artificial extrajo detalles de las características de los personajes.

Cuestiones como la edad, nacionalidad y entorno en el que se criaron fueron elementos importantes en el aspecto de, por ejemplo, Seiya y Shiryu de Caballeros del Zodiaco. Lo mismo pasó con Serena, Amy y Rai de Sailor Moon.

Por lo tanto, no podía haber una excepción con Eren Jaegaer, Armin, Mikasa Ackerman y el resto de los integrantes de Attack On Titan.

Attack on Titan bajo la inteligencia artificial

De acuerdo con una reseña de Código Espagueti, este trabajo de recreación de los personajes de Attack on Titan fue realizado con el programa Artbreeder.

Para los diseños de Eren y el resto tomaron en cuenta desde que se da inicio la guerra contra Marley. Es decir, que la mayoría se encuentra en uno de sus puntos más altos de madurez.

Uno de los que más sorprende es el diseño de Levi Ackerman y su aspecto de seriedad imponente que demuestra por qué es uno de los mejores soldados más fuertes de la humanidad.

Veamos entonces como lucen los personajes más importantes de Attack on Titan en la vida real, con inteligencia artificial.

Eren Jaegaer

Mikasa Ackerman

Armin

Levi Ackerman

Sasha Braus

Hange Zoé

Annie Leaonhart