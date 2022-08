Así serían los personajes de Dragon Ball Super si el autor hubiese sido el ilustrador de One Punch Man

Dragon Ball Super viene demostrando los últimos meses cada uno de los elementos que lo acreditan como el manga/animé más popular de toda la historia. La reciente película que se estrenó en las salas de cine de América Latina, Japón y los Estados Unidos, debutó en el top de cualquier historia de un estilo similar.

Es con esto que comprendemos o en realidad ratificamos la influencia del shonen escrito por Akira Toriyama. De hecho, muchos de los mangakas de nuevas historias que comenzaron a salir desde el 2.000 en adelante, se inspiraron en Dragon Ball.

Incluso los que no se inspiraron en la obra de Akira Toriyama, tienen al sensei como uno de sus ídolos. Nadie discute los diseños del gran maestro. Tampoco ponen en tela de juicio los de su discípulo, Toyotaro.

Sin embargo, siempre es agradable ver como habrían sido los personajes de Dragon Ball y otro mangaka los hubiese diseñado. Es entonces como aparecen estas ingeniosas ilustraciones de Goku, el Dios del Todo, sus guardianes y Bills, como bajo el estilo de diseño de One Punch Man.

Dragon Ball al estilo One Punch Man

La ilustración no fue realizada por un fanático común. Fue el mismo One, uno de los dos reconocidos autores de One Punch Man el que hizo a los personajes de Dragon Ball en un ejercicio para honrar a Akira Toriyama.

De acuerdo con lo que publica La República, se aprecia que los dibujos de One tienen a Goku durante las peleas de Freezer y Majin Buu. También están Zeno-Sama, los guardianes y el Dios de la Destrucción.

Dragon Ball Super One Punch Man

Dragon Ball Super

La película Dragon Ball Super: Super Hero debutó en América Latina y los Estados Unidos con un éxito rotundo. Las cifras que se registraron en estas dos regiones del occidente del planeta dejan en claro que este es el animé más popular de todo el mundo.

De acuerdo a lo que publica la cuenta oficial de Toei Animation en América Latina, la cinta recaudó 9.4 millones de dólares solo este fin de semana. Entonces, está comprobado que las aventuras de Gohan y Piccolo enfrentando a la Patrulla Roja son más que emocionantes.