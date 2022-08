House of the Dragon: a qué hora se libera cada nuevo episodio en HBO

House of the Dragon | HBO

Lo lograron, los locos de HBO lo lograron. Había una cantidad monumental de expectativas en torno al estreno del primer episodio de House of the Dragon, el primer spin-off oficial de la legendaria serie de Game of Thrones.

Todos sabemos la trágica historia de esa producción, donde las primeras temporadas fueron brillantes, siendo una adaptación fiel del material original publicado por George R.R. Martin en sus novelas.

Pero en el momento en el que superaron la trama de los libros y tuvieron que comenzar a improvisar la resolución de la trama las cosas se pusieron verdaderamente complicadas y a ratos francamente malas.

De modo que este primer episodio tenía la dura y casi imposible misión de reconciliar a una audiencia que en su mayoría había terminado decepcionada.

A la par que era indispensable mostrar un producto a la altura del culto y reputación original de Game of Thrones.

Metas que lucían imposibles pero que parecen haber sido alcanzadas por lo menos en el primer episodio que rompió récords de audiencia para la compañía.

De modo que ahora surge una duda inevitable que produce gran ansiedad: ¿a qué hora soltarán el segundo episodio de la serie?

House of the Dragon tiene estos horarios de liberación de sus episodios para el mundo

HBO tiene un método particular de liberar sus episodios, ya que, en esencia, son un canal de TV por cable. Así que los horarios de emisión de los capítulos de sus series varía según la hora local, existiendo un huso horario que funciona como eje.

Es así como en el caso de Estados Unidos House of the Dragon se transmite por HBO a las 9:00 p.m. PT/ET, pero llega a HBO Max a las 9:00 p.m. Hora del Este (ET), lo que significa que aquellos en la costa oeste pueden verlo hasta tres horas antes (6:00 p.m. PT) en la plataforma.

En esta imagen difundida por HBO Max, Matt Smith como Daemon Targaryen en una escena de la serie "House of the Dragon", una precuela de "Game of Thrones" que se estrena el domingo. (HBO Max vía AP) AP (AP)

La hora ET es igual al huso GMT-4 de Santiago de Chile, por lo que por ejemplo el episodio 2 de House of the Dragon llegaría a HBO Max a las 9:00 p.m. en punto de su hora local. Mientras que para México llegaría a las 8:00 p.m.

Esta es la lista para otras regiones del mundo para la liberación del capítulo 2 de la serie, que pueden servir como punto de referencia:

Canadá: 9:00 p. m., 28 de agosto.

Latinoamérica, HBO Max: 28 de agosto a las 9:00 p.m (ET).

Portugal, HBO Max: 2:00 a. m., 29 de agosto.

España, HBO Max: 3:00 a.m., 29 de agosto.

Italia, Sky Italia: 3:00 a. m., 29 de agosto.

Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia, HBO Max: 3:00 a. m., 29 de agosto.

Alemania y Austria, Sky Alemania: 3:00 a. m., 29 de agosto.

Suiza: 3:00 a. m., 29 de agosto.

Japón, U-Next: 10:00 a. m., 29 de agosto.

Singapur, HBO Asia: 9:00 a. m., 29 de agosto.

Como podemos observar América Latina es de los territorios privilegiados que tendrán oportunidad de ver House of the Dragon en un horario más cómodo.