House of the Dragon incendia HBO Max: usuarios reportan problemas para ver el estreno

House of the Dragon

House of the Dragon se estrenó la noche de este domingo 21 de agosto, y como era de esperarse, millones de fanáticos del universo de Game of Thrones se conectaron con extrema puntualidad para ver el primer episodio de la serie. Pero HBO Max no lo soportó.

La plataforma de streaming no está acostumbrada a estrenos del calibre del spin-off de Juego de Tronos, por lo que House of the Dragon fue la primera prueba de fuego para la aplicación. Si bien algunos no tuvieron inconvenientes, otros usuarios aseguraron que la app se bloqueó o se congeló antes de ver el capítulo.

A través de Twitter, Reddit y otros sitios, The Verge recopiló que la mayoría de las personas que tuvieron problemas usan una plataforma Amazon Fire TV o un Fire Stick.

No está claro por qué esa aplicación, en particular, tendría problemas. Por ahora, lo mejor es utilizar otro dispositivo para ver el regreso de los Targaryen. Tambipen han recomendado crear un perfil diferente en HBO Max para ver la serie.

El reporte añade un comunicado de Chris Willard, vicepresidente sénior de HBO Max, quien respondió un mail sobre el caso: “House of the Dragon está siendo vista con éxito por millones de suscriptores de HBO Max esta noche. Somos conscientes de que una pequeña parte de los usuarios que intentan conectarse a través de dispositivos Fire TV tienen problemas y están en proceso de resolverlos para los usuarios afectados”.

El problema, en teoría, debería resolverse en las próximas horas.

House of the Dragon Así se ve el home de la serie en la versión web de HBO Max.

Episodio 1 de House of the Dragon, disponible en HBO Max

“The Heirs of the Dragon” (“Los herederos del Dragón” en español), el primer episodio de House of the Dragon, ya está disponible en HBO Max.

Cada domingo subsiguiente se estrenará un nuevo capítulo, extendiéndose el programa hasta el 23 de octubre. El segundo episodio, que llegará el 28 de agosto, se llama “The Rogue Prince” (“El príncipe rebelde”). El resto de los nombres de los capítulos no ha sido revelado por HBO.