¿Nintendo puede demandarte aunque estés muerto y tu familia podría pagar las consecuencias?

Es legendaria la rudeza de Nintendo cuando se trata de proteger su propiedad intelectual, incluso de consumidores y usuarios cuya única intención legítima es manifestar su amor por la compañía.

Basta con intentar subir un video de gameplay de cualquier título reciente de la compañía para comprobar que la firma no se anda con juegos.

Cualquier intento no autorizado por compartir contenido representa el riesgo directo de que el video sea restringido y el usuario amonestado en la plataforma de distribución, en especial si intenta monetizar con el juego.

Pero algo que pocos sabrían es que en realidad existen clausulas en los términos y condiciones de uso de productos de Nintendo en donde la censura de videos podría ser considerado como el menor de los riesgos.

¿Es cierto que Nintendo puede demandar a tu familia si te metes con sus juegos?

Un inquietante reporte publicado por los chicos de Hard Drive ha hecho mucho ruido en la comunidad tras revelar la supuesta existencia de una nueva cláusula en sus términos de uso y condiciones en donde, si se infringen los derechos de autor de sus propiedades intelectuales, el acusado deberá ser objeto de un proceso legal y/o penal.

Hasta ahí todo normal, pero según afirma el sitio en el apartado legal ahora se estipula además que no importa la condición final del infractor, si está enfermo, desaparecido o muerto, Nintendo en automático podrá demandar a la familia directa del supuesto criminal.

Esto querría decir que si alguien es demandado por Nintendo los cónyuges, hijos, padres y hermanos del susodicho podrán ser objeto de persecución legal si fallece el acusado.

Nintendo Switch Un niño juega con la Nintendo Switch en una tienda de la empresa en China, en 2021. (Zhang Peng/LightRocket via Getty Images)

Suena extremo y rudo, casi hasta como material de una noticia falsa, pero el reporte hasta comparte una declaración del CEO de Nintendo en Estados Unidos, Doug Bowser, en donde se habla sobre el asunto:

“Aquí en Nintendo sabemos que nuestras decisiones no siempre son populares, pero hacemos lo que debemos para mantener la integridad de nuestra marca.

Si eso significa demandar a tus nietos mayores que ni siquiera tuviste la oportunidad de conocer porque editaste el diálogo de A Link to the Past y lo compartiste con tus amigos, entonces, me temo que ese es el problema, el costo de ser una compañía de juegos saludable.”

¿La buena noticia? Hard Drive es un sitio que se especializa en publicar noticias con un toque de ironía y sentido del humor negro.

Sin embargo, por algún motivo, muchos medios han replicado la nota como si se tratara de algo absolutamente verdadero.