Los mejores juegos para Nintendo Switch que llegarán en lo que resta de 2022

Por algún momento cuando se anunció la realización del pasado Nintendo Direct donde se revelaron todos los detalles en torno a Splatoon 3 muchos creían que la compañía en realidad anunciaría al próximo relevo de la Switch.

Es cierto que Microsoft y Sony ya tienen bastante tiempo circulando con su última generación de consolas y que la empresa japonesa se han mantenido relativamente estancada utilizando la misma plataforma que no cuenta precisamente con el mejor hardware del mercado.

Sin embargo eso no ha evitado que la Switch sea un monumental éxito de ventas que ha posicionado a Nintendo en una posición relativamente cómoda y ajena a la carnicería de adquisiciones y competencia que se lleva a cabo entre las otras compañías del sector.

Pero incluso bajo esta aparente ventaja no podemos negar que en los últimos años la consola portátil ha sobrevivido a partir del furor que logra detonar con cada lanzamiento exclusivo.

Por los últimos meses pareciera que ha habido una relativa sequía en ese aspecto. Pero en sí hay muchos títulos geniales que vienen en camino pronto.

Los mejores juegos para la Nintendo Switch que llegarán al final de 2022

Este año 2022 ya casi acaba pero eso no implica que termine la diversión con el calendario de lanzamientos para la Switch. Aquí damos un repaso breve por esos juegos sin contar a Splatoon 3 del que ya hablamos ampliamente:

Rabbids

Mario + Rabbids Sparks of Hope: como pueden sospechar se trata de una secuela de Mario + Rabbids: Kingdom Battle, con nuevos retos y nuevos planetas. Llega el 20 de octubre.

Bayonetta 3: Este título pasó por un largo camino desde que inició su desarrollo en 2017. Ahora por fin está listo para llegar en octubre de este año. Arribará a los hogares el 28 de octubre de 2022.

Temtem: un multiplayer online role-playing game (MMORPG) que funciona virtualmente como un clon de Pokémon, pero que estará disponible tanto para la consola de Nintendo como para las de Sony, Microsoft y hasta PC. Para la Switch llegará el 6 de septiembre de 2022.

NieR: Automata - The End of the YoRHa Edition: uno de los mejores juegos de su tipo que ya hizo leyenda en otras plataformas por fin llegará a este sistema. Lo diremos claro: es un juego imperdible. Puedes comprarlo a partir del 6 de octubre.

Pokémon Scarlet y Violet: La novena generación de Pokémon llegará con una dinámica de mundo abierto, muchos más monstruos y territorios basados en España y el Mediterráneo. Un título indispensable para fans que llega el 18 de noviembre.