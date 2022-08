Dragon Ball Super: La aparición de un inesperado villano marca lo que será el mejor episodio del manga [SPOILERS]

Una polémica del tamaño de una galaxia se instaló de esta mañana en las redes sociales. Diferentes posteos de reconocidos insiders mostraron spoilers gigantescos de lo que ocurrirá en el número 87 del manga de Dragon Ball Super, que se estrena precisamente este viernes 19 de agosto.

En el #86 de Dragon Ball Super habíamos quedado en la supuesta derrota “definitiva” de Gas, que se estaba enfrentando a Goku, Vegeta y Granola, que dio el supuesto golpe final en la batalla del planeta Cereal.

Sin embargo, todos sabemos que en Dragon Ball no hay que dar nada por hecho. Hasta que finalmente no se confirme nada, no se puede especular. Y los acostumbrados bocetos que se hacen públicos unos cinco días antes del estreno del episodio oficial, mostraron que había algo más para ver.

Eso ya lo hablamos hace apenas un par de días. En las imágenes se vio como una energía atravesó a Monite (el namekiano de Cereal) y comparamos la situación con lo que le ocurrió a Trunks, en el inesperado regreso de Cell y lo que también le pasó a Krilin contra Freezer.

La polémica se instaló precisamente porque se supo quien fue el responsable de este giro inesperado en las historias de Dragon Ball Super.

SPOILERS de lo que se filtró del #87 de Dragon Ball Super

De acuerdo con las publicaciones que realiza DB Chronicles, DBS Hype y DBSuperHD MX, tres de los insiders que frecuentemente consultamos, la muerte de Monite fue causada por Freezer, que hace la sorpresiva aparición en escena.

No solo eso, sino que además el Emperador del Universo llega con una nueva e impresionante transformación en la que ya no es Golden. En su cuerpo cuenta con una especie de partes negras que lo hacen llamar Black Freezer.

Esto sería producto del fiel entrenamiento al que se sometió el conquistamundos desde que quedó con vida tras el final del Torneo de la Fuerza, último arco del animé.

Las imágenes publicadas muestran a Freezer exterminando a Gas, a Helec y propinando un doble golpe certero a Vegeta y a Goku.

Los especialistas sostienen que con esto oficialmente se pon fin al arco de Granola y debería iniciar uno nuevo con Freezer como foco principal. Esperemos al viernes, que es cuando obtendremos más detalles con la publicación del episodio completo.

