Review de Better Call Saul “Waterworks”: finalmente el colapso del llanto [FW Labs]

Better Call Saul - Waterworks | ALERTA SPOILER: Vince Gilligan escribe y dirige uno de los episodios más brutales y tristes de toda la saga de Breaking Bad y Better Call Saul.

Queda un episodio para para el final definitivo de Better Call Saul, la tensión y la tristeza no podrían llegar a niveles mayores. Eso es lo que cualquiera pensaría, pero esta serie se las ha arreglado para reventar cualquier expectativa y rompernos el corazón con cada episodio.

El capítulo anterior, Breaking Bad, representó uno de los momentos más esperados y pronosticados desde el inicio mismo de la serie seis temporadas atrás. Pero ahora vamos descubriendo que aquello era sólo el principio del final.

Waterworks inicia a todo color con la oficina de Saul Goodman. Nuestro protagonista se la pasa jugando con una pelota que estrella pensativo contra la pared de su despacho hasta que derrumba una columna del escenario.

Francesca luce impaciente y molesta, porque al parecer el abogado no está haciendo nada y sólo estira el tiempo antes de recibir a la siguiente persona en su oficina. Al final le pide a su asistente que deje entrar a alguien.

En la línea del presente han transcurrido seis años. Kim ahora vive en Titusville, Florida y prepara una ensalada de papa para una reunión en un suburbio. Ahora trabaja en Palm Coast Sprinkler, al parecer preparando material promocional y de ventas.

Es en un día de oficina rutinario cuando recibe la llamada de un tal Viktor St. Clair. Kim sabe de inmediato que es Jimmy y recibe tensa la llamada, discuten, a la mitad del pleito Jimmy sugiere que vaya ella vaya y se entregue a la policía. No él. Cuelgan enojados, esta es la otra cara de la escena del episodio anterior donde Saul rompió la cabina a patadas.

Kim viaja a Albuquerque, visita la corte, algunos lugares que le traen recuerdos y al final llega con la viuda de Howard, Cheryl, donde le da un documento confesando toda la estafa para destruir la reputación de Howard.

Le dice que le dio el mismo papel a un juez que podría iniciar o no un juicio, pero no revela por qué hizo todo esto. Kim en el autobús de camino al aeropuerto colapsa en un llanto sin freno desahogándose por todo lo acumulado.

Retomamos la trama donde se quedó tras el final del capítulo anterior. Gene entra a la casa de su víctima y roba todo lo que necesitaba. Justo cuando iba a salir logrando un golpe limpio le gana la curiosidad y la ambición.

Ese error hace que Jeff cometa un error muy grave donde termina chocando frente a una patrulla de la policía y el sujeto termina en la estación de policía.

Regresamos a la escena con la que arrancó ese capítulo, la persona que Saul Goodman demoraba para recibirla era Kim. Van a firmar los papeles del divorcio. Él la trata de manera despectiva y grosera, ella está alterada por ver los clientes que ahora tiene.

Kim sale de la oficina de Saul en total desconcierto, llueve una tormenta afuera y ahí bajo el único techo se topa con un joven Jesse Pinkman algún tiempo antes de los hechos de Breaking Bad. Ambos fuman un cigarrillo, Pinkman le pregunta a Kim si Goodman es “bueno”. Ella le responde “cuando lo conocía, sí. Era bueno”.

De vuelta al presente Gene tiene todo controlado con lo del arresto de su cómplice, contacta a la madre de Jeff, Marion, y le dice que pasara por ella para ir a pagar la fianza de su hijo, pero ella comienza a sospechar sobre qué tan inocente es ese buen hombre. Así que saca su nueva laptop y la conecta a internet.

Para cuando Gene llega a la casa de Marion es demasiado tarde, ella buscó en Ask Jeeves sobre estafadores de Albuquerque y lo primero que encontró fue un video de Saul Goodman.

Gene la amenaza, por un momento casi hasta parece que va a ahorcarla con el cable del teléfono. Pero al final ella logra llamar a la policía advirtiendo que Saul Goodman está con ella y el protagonista huye.

Guiños a Breaking Bad

Este episodio está contenido dentro de sí mismo pero al mismo tiempo interconecta con varios elementos y momentos de la propia mitología de Better Call Saul, como el uso del nombre Viktor St. Clair, utilizado por Jimmy en el episodio Switch de la segunda temporada. Así que todo deja poco espacio para los guiños a Breaking Bad. Pero hay algunos detalles:

Nos vuela la cabeza por ejemplo cómo Vince Gilligan utilizó prácticamente el mismo plano para encuadrar a su personaje afuera del aeropuerto de Albuquerque en 4 days out y ahora aquí en Waterworks.

Vemos que igual el director decide imponer un alto contraste entre las escenas finales de dos personajes. Donde usa casi los mismos encuadres para despedir a Jesse y a Kim justo antes de que tengan su primera escena juntos afuera de la oficina de Saul.

En la discusión de la llamada telefónica Gene confirma que Gustavo Fring y Mike Ehrmantraut están muertos (cada uno en un episodio distinto de Breaking Bad), por lo que el paradero de Mike se confirma como no desconocido. Quedando sólo Saul y Jesse como los únicos fugitivos del cartel de Walter White.

Descubrimos que Combo fue cliente defendido por Kim Wexler al inicio de su trayectoria criminal y Jesse Pinkman la reconoce y respeta por ello. Esto aconteció en el año 2004, mientras que los eventos de Breaking Bad arrancan a partir de septiembre de 2008. Así que ella es el único personaje original de Better Call Saul que ha conocido a Jesse Pinkman.

Emilio Koyama, primo de Krazy-8 y primera víctima de Walter White, tiene su aparición como cliente de Goodman. Esta escena termina conectando cómo es que Pinkman reconoce la reputación de Saul lo suficiente como para recurrir a él cuando en Breaking Bad Badger es arrestado.

Cuando Gene entra a la casa de su víctima encuentra un estado bancario de cuenta por USD $737.612. Cuando curiosamente USD $737.000 era la cantidad exacta que Walt quería obtener originalmente para cubrir los gastos de su familia antes de fallecer.

A la par Seven Thirty-Seven es el nombre del primer episodio de la segunda temporada de Breaking, aludiendo al modelo del avión que se estrella, este que en ensamble con los demás títulos armaría el mensaje: Seven Thirty-Seven Down Over ABQ.

La forma en la que Jesse aparece a cuadro junto a Kim Wexler es muy similar a la última escena que Walter White y Skyler comparten.

