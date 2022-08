¿Cell es un “Dios de la Destrucción”? Aclaramos la confusión en el título de un episodio de Dragon Ball Z

Plantear que Cell es un “Dios de la Destrucción” parece una tontería. Sin embargo, un grupo de fanáticos se ha confundido debido al título de un episodio de Dragon Ball Z, justo en el arco que desarrolló las amenazas del bioandroide creado por el Dr. Gero, de la Patrulla Roja.

Por lo tanto, vamos a aclarar la situación, para que no haya debates sin argumentos sobre el maravilloso cuarto arco de Dragon Ball Z (sí, claro que contamos el del Garlic Jr.) que nos presenta a uno de los mejores Gohan que hemos visto en las historias de Akira Toriyama.

En primer lugar, conozcamos el concepto de “Dios de la Destrucción”. Fue planteado en Dragon Ball Super, con el regreso del manga y animé en el año 2015. Se trata de un ser superior a todos los Kami o Kaios que habíamos conocido, pero con la característica de ser “malvado” y destructor.

Bills trae a nuestro universo, el séptimo de los que domina Zenosama, una especie de balance en el espacio tiempo. Sin hacer mucho esfuerzo decide destruir un planeta si siente que este no cumple con ningún beneficio para él o la existencia misma.

Cell, obviamente, no es nada de eso. Aunque, si nos vamos al hueso de los detalles podría convertirse en uno, pero eso es comidilla para otro debate.

Lo cierto es que, como bien lo recuerda el portal Depor, un episodio de Dragon Ball Z lleva un título que genera algo de confusión.

Cell un “Dios de la Destrucción” en Dragon Ball Z

El episodio de Dragon Ball Z en cuestión es el 160, de los más terroríficos que hemos vivido en la serie. Es precisamente en el que finalmente Cell absorbe a Número 18 y alcanza su forma perfecta.

En Japón, el capítulo se llamó “Sentōryoku Mugendai!! Seru to Iu Na no Hakaishin Tanjō”. Y la traducción hacia el castellano fue “Cell está completo”, nada extraño hasta este punto.

Pero en la versión del idioma inglés el título fue “Battle Power Infinity!! Birth of the God of Destruction Named Cell”, para quienes no dominan la lengua anglosajona, la frase dice que se trata del nacimiento de un Dios de la Destrucción.

Dios de la Destrucción. Título de un episodio de Dragon Ball Z.

No es descabellado que se presente alguna confusión. Pero la realidad es que solo es una traducción para calificar la magnitud de un villano y no para hablar de una deidad que tenga el trabajo de Bills.

En aquella época, mediados de los noventa, no había sido introducido el concepto de Dios de la Destrucción y por consecuencia, este no era uno de los que ahora conocemos.

Ahora bien, ya que sabemos que el Dios de la Destrucción no nace, sino que se hace, de haber quedado con vida, quizás Cell podría haber optado por el trabajo en algún punto.

Para poder al menos postular tendría que eliminar cualquier ambición propia y destinarse a elevar su nivel de pelea hasta alcanzar un ki cercano al de las deidades. Al menos tiene los genes de los saiyajines implementados por el mismo Dr. Gero.