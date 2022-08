Xbox: Baterías o pilas recargables, ¿cuál es la mejor opción para el control?

No hay debate, con el permiso de los fanáticos de la Play. El control más cómodo para jugar es el de Xbox. Lo fue cuando teníamos la Xbox One, lo es ahora con las Xbox Series X y S de la actual generación. Pero no hay una consola de videojuego perfecta, mucho menos un mando.

El control de la compañía de Microsoft es cómodo, ergonómico, simple, ideal para manos de cualquier tamaño. Pero tiene un enorme problema: aunque es inalámbrico, no posee una batería interna, sino que viene con un par de pilas AA.

Un enorme pulgar abajo se lleva Xbox por este aspecto, ya que los gamers se pueden ver obligados a comprar, eternamente, baterías AA para reemplazar las que se vayan agotando.

La compañía hizo esto a propósito para lanzar la Batería recargable Xbox + cable USB-C, que efectivamente, es la pila que debería incluir el control, pero que se vende por separado. No es tan cara, globalmente cuesta poco más de 30 dólares, pero es un poco molesto tener que comprarla aparte.

Batería recargable Xbox + cable USB-C Carga en cuatro horas.

¿Baterías o pilas recargables?

Entre las baterías recargables, sin duda la de Xbox parece ser la opción más cómoda y segura. Se instala en el control, se carga con el cable y listo. Pero hay otras opciones para la carga del mando.

Baterías o pilas recargables son dos buenas opciones, no hay mucha diferencia salvo en la forma en la que se cargan. Las baterías, además de la de la compañía, se cargan directamente desde el control o desde un adaptador, esta última la forma en la que se cargas las pilas. Va a depender de la comodidad del jugador cuál método elegir.

Lo que sí debemos recomendar es dejar de utilizar las pilas convencionales de tipo alcalinas, especialmente por un tema ecológico. Al agotarse, estas pilas simplemente se desechan y son muy contaminantes.

Cargador de pilas EBL Imagen genérica.

Las recargables tienen una mayor durabilidad y se pueden reutilizar por varios años. Hardzone, por ejemplo, recomienda el cargador EBL, que incluye un kit con ocho pilas AA y cuesta poco más de 30$, un precio parecido al de la batería recargable de Xbox.