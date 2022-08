Toyotaro Sensei toma postura en uno de los mayores debate de los fanáticos de Dragon Ball: ¿Goku o Vegeta?

Goku y Vegeta son dos de los guerreros más poderosos que tiene Dragon Ball. En ocasiones han sido superados por villanos como Cell, Freezer y Broly, o por aliados como Gotenks o Gohan. Pero en líneas generales estos saiyajines puros llevan la batuta en casi todas las batallas.

Las personalidades de ambos son muy diferentes a pesar de ser de la misma raza de guerreros. Sin embargo, tienen en común el intenso deseo por seguir incrementando sus poderes en todo momento.

Dedican más tiempo a entrenar nuevas técnicas en combates de las artes marciales que en cualquier otra cosa. Y cada uno de estos peleadores acumula su propio grupo de fanáticos dentro de las historias, incluyendo al máximo ilustrador de la obra de Akira Toriyama, el sensei Toyotaro.

¿A qué grupo perteneces tú, Goku o Vegeta? Toyotaro ya tomó postura sobre uno de ellos, así que no debes temer en elegir a uno de los saiyajines más poderosos que han existido.

¿Goku o Vegeta?

Toyotaro es claro, aunque le pone un asterisco a su respuesta. “En general, me quedo con Goku, aunque también depende de los momentos de la historia. Por ejemplo, en el tomo 17, me quedo con Vegeta”, dijo, según la traducción realizada por el creador de contenido Antonio Sánchez.

Al hacer referencia sobre el tomo 17, Toyotaro habla del arco actual que se está desarrollando en el manga de Dragon Ball Super, el de Granola. Precisamente la entrevista en la que emite estas declaraciones están relacionadas al final de esta parte de la serie, que está a punto de llegar.

Además de decir que prefiere a Goku por encima de Vegeta, Toyotaro aprovechó para hablar de la importancia que Granola seguirá teniendo en el manga y sobre lo brutal que es Gas como personaje.

Asimismo, hizo un espacio para emitir su opinión sobre la película Dragon Ball Super: Super Hero.

“He visto la película 4 veces, y sinceramente, amo cada escena. La animación, la música, los sonidos... Esta película me ha inspirado. Siempre intento comprender cómo reflexiona Toriyama y gracias a esta película he captado muchas de sus ideas. Me han encantado las bromas de Toriyama y me ha quedado claro que todavía tengo mucho que aprender”, sostuvo.