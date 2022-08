Marvel: La nueva Hechicera Suprema planea acabar con un personaje de Moon Knight

El nombre de Clea es cada vez más conocido, especialmente desde su aparición en formato live-action en una de las escenas post créditos de Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Sin embargo, su presencia más importante actualmente es en los cómics de Marvel, donde lleva el estandarte de Hechicera Suprema.

En el presente, la señora de la Dimensión Oscura y antigua compañera amorosa de Stephen Strange tiene una nueva misión: enviar de regreso al mundo de los muertos a uno de los personajes de Moon Knight.

Como explica el sitio web de La Casa de El en su reporte, se trata de Randall Spector, hermano menor de Marc Spector, mejor conocido como El Caballero Luna.

En el número 4 de Strange, la serie de historietas que protagoniza Clea tras la muerte de Stephen, escrito por Jed MacKay, el Cartel Blasphemy arruina la cena de la Hechicera con su madre Umar, cuando destruye los muros del Sanctum Sactorum y revela su última arma: un Shadow Knight resucitado.

Strange #4 Clea y Shadow Knight.

Sin embargo, los poderes de Clea son superiores y elimina cualquier fuerza que se haya apoderado de Randall. Provoca, una vez más, la muerte de Shadow Knight y acaba con la amenaza del Cartel.

Shadow Knight resucitado Blasphemy Cartel revivió a Shadow Knight.

Shadow Night, hermano y rival de Moon Knight

Pocos lo conocen, pero el hermano menor de Marc Spector fue presentado en las páginas de Hulk! #17 de 1979, obra de Doug Moench y Bill Sienkiewicz.

Randall siempre fue cercano a Marc, pero era su forma de esconder el desprecio que sentía por él. Ese rencor oculto lo llevó a asesinar a una mujer que Moon Knight amaba, un hecho que provocó que la ir de Marc, quien casi asesina a su hermano.

Un tiempo después, Randall Spector se reveló como Shadow Knight y se convirtió en uno de los peores enemigos del Caballero Luna e incluso llegó a usurpar su lugar como el avatar de Khonshu.

Randall murió a manos de Marc en el cómic Shadowland: Moon Knight de 2010.