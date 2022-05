CON SPOILERS: Estos son todos los detalles ocultos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness [FW Labs]

Doctor Strange in the Multiverse of Madness finalmente se estrenó en las salas de cine y la verdad es que fue una completa locura. El filme de Sam Raimi aborda un estilo completamente diferente a todo lo que hemos visto en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) lo que no quiere decir que todo haya sido perfecto.

La cinta se encarga de seguir abriendo puertas a futuros personajes y nuevas historias para que Marvel Studios tenga material para trabajar por al menos 20 años más. Además, eleva las expectativas de los fanáticos que sin duda ya al sentarse a ver este filme están esperando las próximas producciones.

De esta manera conozcamos algunos de los detalles ocultos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness que se mostraron incluso hasta en la segunda escena post créditos, que no es más que una broma para quienes se quedaron esperando hasta la última letra blanca sobre un fondo negro. Comenzamos con los spoilers .

Los detalles ocultos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Redención para el Spider-Man de Tom Holland

Muchos fanáticos del UCM critican constantemente que los problemas juveniles del Spider-Man de Tom Holland terminan siendo los causantes de los principales líos en sus películas. Pero en la cinta de Sam Raimi queda claro que es Wanda Maximoff una de las responsables de que se haya comenzado a romper el multiverso.

Scarlet Witch está detrás de los poderes de América Chávez, que tiene la capacidad de atravesar distintos universos con tan solo darle un puño (literal) a la realidad. Y decimos que el personaje que interpreta Elizabeth Olsen es una de las responsables, porque además esta ruptura del multiverso también la causa la muerte de una de las versiones de Kang the conqueror, en la serie de Loki

América Chávez: más comidilla para los Young Avengers

El cambio de generación en el UCM es algo que ya sabíamos que iba a pasar, pero presenciar el proceso de transición es emocionante. Cada nuevo personaje que vemos en pantalla, uno más poderoso que el otro, significa que se está formando una nueva liga de superhéroes que pretenden proteger a ¿la Tierra? No ¿al universo? Tampoco... Sí al multiverso entero.

No quiere decir que todos los nuevos héroes que llegarán a Marvel serán talento joven para refrescar la pantalla. Pero sí están labrando el camino para que en un futuro próximo sean los guardianes de las realidades.

Kate Bishop en Hawkeye (Marvel)

Oficialmente ya vimos salir en pantalla a América Chávez, interpretada por Xochitl Gomez; Kate Bishop, encarnada por Hailee Steinfeld; la futura versión de Cassie Lang (hija de Ant-Man que ya está anunciada para la actriz Kathryn Newton); y probablemente los hijos de Wanda, que ahora se confirma que existen en otros universos.

América Chávez (Marvel)

Los Illuminati: ¿fue una falta de respeto?

La aparición de Los Illuminati representó a un nuevo orden mundial de control por parte de un grupo de extraordinarios superhéroes.

Ya sabíamos que iba a aparecer el Profesor Charles Xavier (Patrick Stewart), la Capitana Carter (Hayley Atwell) y Mordo (Chiwetel Ejiofor). Pero además se le añaden Reed Richards (John Krasinski), la Capitana Marvel de Monica Rambeau (Teyonah Parris) y Black Bolt (Anson Mount, mismo de Inhumans).

Elizabeth Olsen nunca pasa de moda.



El nivel de actuación es brutal, tal como sus poderes, el cual por fin marvel en esta película de #DoctorStrange nos da una visión de lo que realmente ella puede hacer cuando se corrompe y libera una gran parte de su poder #MultiverseofMadness pic.twitter.com/9xPnuutGty — Ván Kai ↗️ (@VanLeStrange) May 5, 2022

Entonces, con tan excelente nivel de casteo nos preguntamos si fue una falta de respeto que no pudieran ser ni siquiera representar una amenaza para Scarlet Witch, quien acaba con ellos en cuestión de segundos.

Un viaje al viejo Dormammu

La primera escena post crédito revela finalmente el personaje de Charlize Theron en Marvel: Clea. Según los cómics ella es uno de los grandes amores de Doctor Strange y la encargada de heredar el manto de hechicera suprema tras la muerte de Stephen.

Aparece a través de un portal que en el fondo muestra un mundo similar al que habita el primer villano de Doctor Strange en el UCM: Dormammu. Esto no es casualidad ya que Clea es de la misma raza de uno de los gobernantes de la dimensión oscura, según nos explica Míster X en una de sus acostumbradas reseñas.

SPOILERS / LEAKS

1ra Escena post créditos:

Doctor Strange y Clea (interpretada por Charlize Theron).



2da Escena post créditos:

Bruce Campbell (amigo de Sam Raimi el director de la película)#DoctorStrange #WandaMaximoff #DoctorStrange2 #MultiverseofMadness #Leaks #Spoilers pic.twitter.com/Irpm3usSR4 — LEAA113 (@LEAA113_) May 5, 2022

Estábamos en el cine y no sabíamos si había segundo post crédito, buscamos en rápido en Internet, como siempre hacemos, y nos apareció que sí. Esperamos algo similar a lo que ocurrió en No Way Home que nos mostró el primer adelanto precisamente de Doctor Strange. Sin embargo, no fue más que una broma para los espectadores.

Pero incluso para Marvel, una broma tiene que tener cierta relación y trasfondo para analizar. En la escena aparece un humano común de la Tierra del multiverso en la que están Los Illuminati. Es un vendedor de comida en la calle interpretado por Bruce Campbell, amigo de Sam Raimi que también es el portero de la obra de teatro de Mary Jane en Spider-Man 2 de Tobey Maguire; precisamente dirigida por Raimi.

