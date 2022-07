Marvel: Jon Favreau estuvo en contra de la muerte de Iron Man en Avengers: Endgame

Robert Downey Jr. y Jon Favreau Robert Downey Jr. y Jon Favreau durante la D23 EXPO 2019 de Disney. (Image Group LA/The Walt Disney Company via Gett)

Iron Man salvó al universo haciendo un chasquido con el guantelete de Thanos: así fue el fin de Tony Stark (Robert Downey Jr.) en Marvel. Avengers: Endgame le rompió el corazón a más de uno, incluyendo a Jon Favreau, intérprete de “Happy” Hogan en el UCM y director de dos de las películas del Hombre de Hierro.

Anthony Russo, uno de los hermanos que dirigieron Avengers: Endgame, conversó con Vanity Fair, junto con su hermano Joe, recordando que Favreau estuvo en contra de la muerte de Iron Man.

“Parte de la presión (en contra) vino de Jon Favreau”, explicó Russo, mientras relataba la decisión de sacrificar al personaje. “Nos llamó después de leer el guion, y nos dijo ‘¿De verdad van a matar a Iron Man?”.

“Es como ¿No puedes hacer esto, va a devastar a la gente. No quieres que salgan del cine y entren en el tráfico”, agregó Joe Russo. “Lo hicimos de todos modos”.

Avengers: Endgame es una de las películas más taquilleras en la historia, recaudando 2.7 mil millones de dólares en todo el mundo, superando a Avengers: Infinity War.

Jon Favreau, uno de los pilares del Universo Cinematográfico de Marvel... y el de Star Wars

A Favreau le une un vínculo muy especial con Robert Downey Jr., el actor que encarnó a Tony Stark. El neoyorquino hizo de “Happy” Hogan, guardaespaldas y amigo de Stark, desde el inicio de la saga. Quizás algo influyó en su contrariedad.

Jon Favreau Jon Favreau durante un panel de The Mandalorian, en la Star Wars Celebration de 2022. (Jesse Grant/Getty Images for Disney)

Favreau, además de dirigir dos de las películas de Iron Man, también produjo Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron y Avengers: Infinity War. En la actualidad, junto con Dave Filoni, se ha encargado de darle un realce aún mayor al Universo de Star Wars, detrás de The Mandalorian.

La película de 2019 Avengers: Endgame, que cierra la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel (muerte de Stark y Black Widow, retiro de Steve Rogers como Capitán América, Hulk pasa a ser Smart Hulk), puede verse en la actualidad en Disney Plus.